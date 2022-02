Cocheros de victorias se manifestaron en la Municipalidad de Viña del Mar: exigen que alcaldesa Ripamonti cumpla su promesa de campaña

Durante este lunes, cocheros de victorias se manifestaron en la Municipalidad de Viña del Mar exigiendo conversar con la alcaldesa Macarena Ripamonti y buscar un solución para permitir su funcionamiento, esto luego de la publicación de un decreto publicado el 8 de enero del 202, que prohíbe el trabajo de estos carros tirados por caballos.

En detalle, a la casa comunal, llegaron alrededor de 500 personas, entre conductores, huasos, agrupaciones de toda la región de Valparaíso, y alrededor de 30 coches, que representan a más de 70 familias, que se han visto afectada por la prohibición de su funcionamiento y que hace 30 días se encuentran realizando ollas comunes y pidiendo apoyo monetario a los turistas y ciudadanos de la comuna.

En tanto, dirigentes de los Cocheros de Valparaíso presentes en la Municipalidad de Viña del Mar, afirmaron a ADN que esta situación no se presentaba con la exalcaldesa Virgia Reginato, ya que ella siempre los recibió, hecho que no está ocurriendo en este caso, ya que incluso, afirmaron que durante el proceso de campaña, Ripamonti se comprometió a darles una solución, que incluye la compra de sus caballos por 500 mil pesos.

“La señora alcaldesa no quiere dar la cara a la gente de los coches, a los trabajadores que están pidieron ayuda, nos pidió el voto y no ha concretado nada. Lo que pedimos es que la autoridad hable con los presidentes de los cocheros, para que den alguna solución“, relató un conductor de victoria en el lugar.

En tanto, otro cochero sostuvo: “No se nos ha ofrecido ninguna solución en los siete meses que ha estado la nueva administración. No pueden ofrecer 500 mil pesos por un caballo, no tiene ese precio. Siempre han hecho lo mismo, no solamente ahora, hemos venido a más de ocho veces a manifestaciones y nunca está la alcaldes”.

En medio de la manifestación, el capitán Jiménez, afirmó que autoridades municipales, sin la presencia de la alcaldesa Ripamonti, se reunirán este lunes con cinco dirigentes de los cocheros, para generar una conversación y llegar a una solución. Conversación que se mantiene hasta la fecha.

NOTICIA EN DESARROLLO.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bNrfY2","duration":"00:00:57","type":"video","download":""}]}