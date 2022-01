Izkia Siches y macrozona sur: “Hay algunos sectores reducidos que pareciera que les beneficia este conflicto”

La futura ministra del Interior y Seguridad Pública, nombrada por el Presidente electo Gabriel Boric, Izkia Siches, se refirió a la situación de violencia que se vive la Macrozona Sur y al llamado realizado por el gremio de camioneros a mantener estado de excepción en la zona.

“Lo primero es solidarizar con las familias de las víctimas. Ha sido una semana muy compleja. Este quizás es uno de los desafíos más grandes de la cartera que me va tocar encabezar y lo hago con mucha humildad y responsabilidad”, sostuvo la futura secretaria de Estado en conversación con Mesa Central.

“Tenemos que intentar hacer cosas diferentes, pero también mantener el estado de derecho y la seguridad de las personas que viven ahí”, agregó.

Respuesta a la CNTC

En cuanto al llamado realizado por el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, quién emplazó a la recién nombrada futura ministra del Interior, a mantener el estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, Siches sostuvo: “Mi primer llamado es a que nos podamos juntar, reunir, conversar, porque necesitamos repensar la forma de abordar este problema”.

“Una de las primeras invitaciones tiene que ver con reconocer, que por lo menos de la mano de este gobierno, encabezado por Gabriel Boric Font, tenemos absolutamente claro que hay un problema de fondo, que es territorial, que es de reconocimiento de autonomía de nuestras primeras naciones”, declaró.

Aunque Izkia Siches precisó lo que sucede en la Macrozona Sur “también es un fenómeno de violencia que ha dejado víctimas mapuches y no mapuches que tiene que detenerse y nuestro esfuerzo está enfocado hacia allá”.

“Estamos en una misma vereda con los camioneros, para poder encontrar fórmulas para que no haya más víctimas, ni mapuches, ni no mapuches. Desde nuestra perspectiva, la iniciativa que ha encabezado el gobierno actual, de militarizar la zona, no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que la ha incrementado”, detalló.

En esa misma línea añadió: ”Esto no quiere decir que vamos a tener una solución mágica. No va a ser sencillo, pero queremos apostar y queremos invitar a todos los actores, incluyendo a las víctimas, las personas de las primeras naciones, a todos los Pueblos Originarios, los empresarios, camioneros, a buscar una solución hacia la paz y eso requiere innovar y tener voluntad de diálogo”.

El polémico estado de excepción en el sur del país

En cuanto a la afirmación realizada por Gabriel Boric, en donde aseguró que desde el 11 de marzo, no renovarán el estado de excepción que rige en las cuatro provincias de la macrozona sur: Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, Siches declaró: “Esperamos que esto no signifique un aumento, ni recrudecimiento de la violencia y ahí creo que hay que ser transparentes, que hay algunos sectores reducidos, no solamente de grupos, sino que de civiles no mapuches, que pareciera que les benefician este conflicto”.

“Hay muchas personas que no están disponibles hoy día para poder trabajar en soluciones diferentes, que no tienen voluntad de diálogo”, complementó.

Es en base a lo anterior, que la futura titular de Interior y Seguridad Pública realizó una invitación “transversal a no caer en eso y a profundizar un acercamiento y poner lo mejor de lo nuestra para ir encontrando soluciones y mirar lo que se ha hecho bien y mal en el pasado”.

En búsqueda de soluciones, Siches sostuvo que “se abre una ventana de oportunidad que es única en este conflicto, que no ha tenido ninguno de los gobiernos pasados, que es la Convención Constitucional”.

“Hoy día vamos a estar discutiendo en torno a cómo efectivamente se visualiza la autonomía de las primeras naciones en nuestro país, que es un gran oportunidad que nos permitirá perspectivar una nueva relación con las primera naciones”, dijo.

Trabajando en un plan

La médica explicó que “estamos armando un plan con expertos y expertas que nos están ayudando a visualizar mucho mejor cómo abordar y hacerlo no solamente con soluciones que vengan del nivel central, sino con autoridades, ciudadanos, organizaciones, sociedad civil, personas de las primeras naciones, que nos permitan ir resolviendo localmente y no mirar La Araucanía como un todo”.

Aunque Siches precisó que no iba a entrar en detalles sobre este plan, expresó: “Le quiero pedir al país, entendiendo que ha sido un proceso doloroso, que nos demos la oportunidad de avanzar (…) Aquí hay una venta de oportunidad y nuestro gobierno va a trabajar incansablemente en recuperar esas confianza pérdida por los gobiernos anteriores”.

“Tenemos el deber y particularmente yo voy a tener el deber de garantizar que efectivamente no tengamos más víctimas, más baleos a camioneros y hechos que no ayudan a construir este objetivo y en donde nuestro gobierno va a tener una perspectiva política que es clara, no es solo discurso”, cerró.