Presidente de los camioneros por giro hacia el centro de Gabriel Boric: “No le creo”

El presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, confesó su escepticismo en relación al relato moderado que en las últimas semanas ha mostrado el presidenciable de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

“En el estallido efectivamente necesitábamos un país más equitativo. Me parece bien que el candidato Boric haya cambiado hacia el centro sus posiciones, pero no le creo“, dijo Pérez en una entrevista en el programa Mañana será otro día, de radio Concierto.

En línea con lo anterior, el dirigente gremial hizo una comparación. “No he visto al candidato Kast que avale las acciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, no lo he visto que avale la violencia. Me parece bien que ambos candidatos hayan tenido un giro al centro, pero creo que hay que ver la credibilidad“, señaló.

Además, Pérez se refirió a la propuesta de trenes para Chile que el presidenciable Boric ha mencionado. “El candidato Boric no tiene idea. Los diversos medios de transporte tienen que ser complementarios. Los camioneros son un complemento a los trenes. Queremos una competencia pareja“, agregó.

Ley Juan Barrios

El presidente de la CNTC celebró la promulgación de la llamada “Ley Juan Barrios“, que el Presidente Sebastián Piñera firmó el miércoles 15 de diciembre: “es una buena ley, porque con esta normativa legal se inhibe un poco a los terroristas que se atreven a quemar un camión donde está descansando un conductor”.

Este miércoles estuvimos presentes en la promulgación de la Ley Juan Barrios, luego de meses de espera, trabajo mancomunado y mucho esfuerzo se logró concretar pic.twitter.com/7IWbs0QflS — CNTC CHILE ® 🇨🇱 (Cuenta Oficial) (@CNTCCHILE) December 15, 2021

“Los ataques a nuestros conductores han disminuido sustantivamente. Uno de los líderes de la CAM ha dicho que va a replegarse (…) ¿Es por un tema de política contingente para no tener atentados y dañar a uno de los candidatos? El llamado es a mantener este estado de excepción hasta que sea necesario”, añadió luego Pérez.