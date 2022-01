Convencionales presentaron propuesta de sueldo máximo para autoridades públicas: no afectaría a funcionarios de planta ni “de carrera”

Las coaliciones Chile Digno, Movimientos Sociales Constituyentes y Pueblos Constituyentes presentaron este martes una iniciativa de norma que plantea restringir el sueldo máximo de las autoridades estatales a no más de 10 veces el sueldo mínimo.

La vicepresidenta adjunta de la actual mesa directiva de la Convención Constitucional, la comunista Bárbara Sepúlveda, abordó los fundamentos de la propuesta: “en los países de la OCDE, Chile es uno de los que tiene mayor desigualdad de ingresos, pero también mayor desigualdad respecto de lo que ganan las personas que trabajan todos los días con el sueldo mínimo y quienes ejercen funciones públicas”.

“Sabemos que es una norma que puede ser muy sensible para aquellos que hoy cumplen funciones públicas y no son autoridades y por eso hemos incluido una clausula que señala que esta medida no va a afectar a los funcionarios públicos de planta, de carrera, a aquellos que no son autoridades. Las autoridades políticas deben cumplir un rol que se enmarca en la vocación pública. No creemos que el Estado sea un lugar donde lleguen a enriquecerse, sino a servir al país”, agregó la vicepresidenta.

El fondo de la iniciativa, señaló la misma Sepúlveda, es que pueda “solucionar una desafección entre la ciudadanía y quienes nos gobiernan“.

Janis Meneses, convencional de Movimientos Sociales Constituyentes, vinculó la propuesta con las manifestaciones en el país: “esta norma apunta a un sentir que viene dándose hace mucho tiempo. La convención podría permitir y destrabar las demandas históricas que hemos llevado. Todo lo relacionado con esta iniciativa en relación a los sueldos de las autoridades va a permitir acerca a la ciudadanía a las instituciones y esperamos que nuestros compañeros convencionales logren aprobar esta normativa y que la Convención logre construir lo que los movimientos sociales hemos manifesstado históricamente”.

La convencional de Pueblo Constituyente, Francisca Arauna, precisó que tiene que ver con “las autoridades elegidas popularmente”, y que esto permitiría entender que se “ejercen labores públicas, no particulares”.