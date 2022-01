Paris y polémica por mascarilla de Marinovic: “Las autoridades, sobre todo, tienen que dar el ejemplo”

Este jueves 6 de diciembre, y con la presencia del Presidente Sebastián Piñera en el balance de la pandemia, el Gobierno anunció que desde el lunes 10 de enero comenzará la aplicación de la cuarta dosis. En la instancia, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la elección de María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez para encabezar la mesa de la Convención Constitucional.

“Me alegra que dos salubristas estén ocupando los cargos de presidenta y vicepresidente”, dijo la autoridad. Añadió que espera que lleven “una visión muy acabada en temas de salud”, pero que esta no solo se reduzca al ámbito sanitario. “Van a tener la visión suficiente para contribuir a redactar una muy buena constitución”.

Además, criticó el actuar de la convencional Teresa Marinovic, que en la votación de la nueva presidencia del órgano apareció sin mascarilla, mientras era reprochada por otros constituyentes.“Creo que es un conflicto artificial y estéril, y me impacta que este asunto, de tan poca monta, tenga algún nivel de impacto”, respondió Marinovic.

“No nos parece correcto que una convencional no use mascarilla ni respete medidas sanitarias. Si desde la Convención hay una denuncia, obviamente que la autoridad sanitaria tiene que hacer una investigación”, señaló Paris. “Las autoridades, sobre todo, tienen que dar el ejemplo. Si una autoridad, como una convencional, no respeta las normas sanitarias, obviamente no está contribuyendo al buen manejo de la pandemia”.