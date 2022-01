Cheque protestado y reunión en el Sheraton: revelan “tratos” entre Parived, Tonka Tomicic y “El Rey del Oro”

Persiste la investigación en contra de Marco Antonio López, conocido como Parived, y su esposa, la animadora Tonka Tomicic. Un reportaje de Chilevisión Noticias reveló los vínculos que tendría el matrimonio con Harold Vilches, conocido como “El Rey del Oro”, y Estrella Dinamarca, comerciante de joyas que ha sido apuntada como vendedora de especies robadas.

El citado canal de televisión revisó los antecedentes en torno a las indagatorias que llevan el Ministerio Público y la PDI desde hace poco más de tres años, sobre una banda delictual dedicada al tráfico de joyas de oro y relojes de lujo.

El caso salió a la luz en agosto del año pasado, cuando se conoció que Parived estaba siendo investigado por receptación de joyas robadas. Ahora surgieron nuevos antecedentes respecto de unos cheques pertenecientes no sólo a nombre del empresario, sino también de su esposa, la misma Tonka Tomicic.

Los cheques, el trato directo y la reunión en el Sheraton

Cabe señalar que ninguno de los mencionados en el reportaje se encuentra formalizado por ilícito alguno, al igual que Tonka y Parived. Sin embargo, tanto Vilches como Dinamarca tienen antecedentes en torno al negocio de joyas robadas.

“El Rey del Oro” recibió una condena en 2018 por lavado de activos. En su testimonio a Chilevisión Noticias, aseguró que su nombre apareció a raíz de la investigación contra Marco Antonio López, con quien se reunió el 19 de febrero de 2020 en el Hotel Sheraton. La PDI indagó en este encuentro, aunque Vilches afirmó que sólo se trataba de la venta de un terreno.

Pero no sólo habló sobre esa cita, sino que también aseguró que, por intermedio de Parived, tuvo trato directo con la propia Tonka Tomicic.

El testimonio de “El Rey del Oro”

“Me entregó unos cheques en forma de pago, como hace un año. Pasé a buscar los cheques a su casa. Finalmente, ella no cubrió los cheques y yo me hice responsable del pago. Hay uno protestado por forma y otro sin fondos. Ella no me dio explicación”, sostuvo Vilches.

Respecto de si tuvo alguna respuesta de la animadora, “El Rey del Oro” sostuvo que “hoy en día está en una situación súper complicada mediáticamente y no creo que esté pendiente de pagarme. Antes de esto le pedí explicaciones a Parived y no se ha hecho cargo de los pagos”.

Junto con ello, Vilches insistió en su inocencia. “Me muestran que me junto con Parived como si fuera un traficante de joyas robadas. Ni siquiera me dedico a eso”, manifestó, junto con aclarar que “nunca se concretó el negocio. Finalmente los terrenos no tenían el valor y el comprador tampoco estaba de acuerdo”.