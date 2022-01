Presidente de Fenabus por fiscalización durante Año Nuevo: “No es algo nuevo, se lo hemos planteado al Ministerio de Transportes hace tiempo”

Los controles entre el 31 de diciembre de 2021 y el 2 de enero del 2022 marcó una fiscalización por consumo de drogas en el 16% de los conductores de transporte de pasajeros. Una cifra preocupante que Marcos Carter, presidente de la Federación Nacional de Buses (Fenabus), abordó en entrevista con ADN Hoy.

Si bien el líder gremial aseguró que existe una mesa de trabajo en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para abordar esta y otras problemáticas del sector, “hemos puesto por escrito que nosotros tenemos una preocupación legítima por la seguridad de nuestros pasajeros, pero el Ministerio de Transporte tiene que contestar por lo que está ocurriendo”. En línea con lo anterior, reveló que esto “no es algo nuevo, se lo hemos planteado al Ministerio hace tiempo”.

Con todo, el presidente de Fenabus apuntó a que una solución sería “la modificación de la ley de tránsito y el decreto 212. Tuvimos reuniones también con Conaset (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito) y les pedimos que tomaran cartas en el asunto“.

A modo de ejemplo, y en línea con lo anterior, el presidente de los conductores señaló el caso europeo. “La licencia de conducir en Europa se la requisan solo por no respetar los días de descanso. A la vez, el test de drogas, que vemos con preocupación el fin de semana, lo hemos dicho explícitamente. Si no se quiere hacer nada, nosotros no estamos preparados para esto; estamos preparados para hacer que las personas lleguen bien a sus casas”, señaló Carter.

Hay también una situación al menos paradojal, a juicio del presidente de Fenabus: cuando ocurre la fiscalización de los choferes, “las empresas suspenden los contratos, el juez dice que se rehabilite y queda ahí. A lo que aspiramos es a que aumenten las penas en la ley de tránsito”.

Carabineros registró más de 841 accidentes de tránsito a nivel nacional enmarcados en las festividades de año nuevo. Además, se realizaron más de 56 mil controles vehiculares, donde se detuvo a más de 268 personas por arrojar positivos en controles de narcotest.