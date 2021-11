Turba de hinchas de Colo Colo provocó destrozos en villa aledaña al Estadio Monumental

No sólo la derrota de Colo Colo ante Unión Española en el estadio Monumental generó problemas en Macul, sino también a otra escala.

Esto porque, según información de ADN, una vez terminado el encuentro, una turba de aproximadamente 80 personas ingresaron a las villas aledañas.

Los mal llamados fanáticos de Colo Colo salieron del estadio Monumental rumbo a la Villa Providencia, donde produjeron destrozos y acciones de violencia en las casas. Todo como parte de lo que sería una riña entre dos grupos antagónicos dentro del club.

Testimonios de los destrozos en zonas residenciales del estadio Monumental

Guillermo Catalán, presidente de la Junta de Vecinos, comentó la situación en ADN. “Se produjo una riña en los alrededores e ingresaron a la villa. Algunos que arrancaban, otros que los perseguían. Tenían armas blanca, armas de fuego e intimidaron a los vecinos. Todo con niños jugando en la calle. Los vecinos estaban aterrorizados por lo ocurrido”, aseguró quien lamentó la demora en reaccionar por parte de la fuerza policial.

“Nos dejó abandonados. Llevamos más de una hora llamando y nada. Vamos a hacer una presentación a Contraloría para que responsabilice al jefe de los servicios del estadio Monumental. Es inexcusable”, insistió en el diálogo con ADN Te Acompaña.

“Aún hay tipos afuera buscando gente que supuestamente está acá adentro. La gente de la villa no tiene nada que ver. Hay mucha gente mayor, enferma con el tema. Hace tiempo no pasaba algo así”, apuntó otro vecino, que no quiso identificarse.