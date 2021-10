Feriados de 2021: ¿cuántos días en rojo le quedan al calendario de aquí a fin de año?

Dos días feriados marcan el fin de semana largo que viene: el domingo 31 de octubre (Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes) y el lunes 1 de noviembre (Día de Todos los Santos).

Esas jornadas invitan a muchas personas a planificar viajes y un cambio de aire, ya sea en la playa, el campo u otra ciudad.

Y de hecho ya se pronostica que incluso habrá más traslados que durante las Fiestas Patrias, aunque cabe considerar que hay que revisar qué documentos se necesitan para viajar dentro del país.

Es que en el marco de la pandemia de coronavirus desde el 1 de noviembre hay que contar con el Pase de Movilidad habilitado, y si so no se tiene ese documento hay que presentar un PCR negativo efectuado en el país no más allá de 72 horas previas al traslado.

Antes de esa fecha, se seguirá pidiendo el Pasaporte Sanitario o C19 para traslados entre regiones que superen los 200 kilómetros si son usados medios de transporte público.

Además, cabe recordar que quienes que sean positivos o contactos estrechos no podrán viajar aunque tengan el Pase de Movilidad.

Los feriados que quedan en 2021

1.- Domingo 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, de carácter religioso, basado en la Ley 20.299.

2.- Lunes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos, de carácter religioso, basado en la Ley 2.977.

3.- Domingo 21 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, de carácter civil e irrenunciable, basado en las Leyes 18.700, 19.973 y 20.515.

4.- Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción, de carácter religioso, basado en la Ley 2.977.

5.- Domingo 19 de diciembre: Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales, de carácter civil e irrenunciable, basado en las Leyes 18.700, 19.973 y 20.515.

6.- Sábado 25 de diciembre: Navidad, irrenunciable, de carácter religioso y basado en la Ley 19.973.