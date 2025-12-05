La temporada 2025 del fútbol chileno, está terminado. Este viernes, arranca la jornada 30, la Liga de Primera con un interesante duelo en La Cisterna entre Palestino y Huachipato.

El sábado contará con cinco partidos en paralelo por la lucha de cupos internacionales y el último descenso. Precisamente ambas cosas estarán en juego en el extremo norte del país.

La Universidad de Chile que sigue soñando con el “Chile 2″. Para ello, visitará a Deportes Iquique, debe ganar y esperar que la UC pierda en Las Condes y O’Higgins tropiece en Rancagua. Si empata, postula al “Chile 3″, pero debe esperar que los celestes pierdan ante Everton. Si cae, irá a la Copa Sudamericana 2026.

Por otro lado, Deportes Iquique apela al milagro de salvar la categoría y no bajar a la Primera B. Para ello, debe ganar y esperar que Everton pierda. Si los ‘ruleteros’ empatan, así como Deportes La Serena pierde, entrará a jugar la diferencia de gol, la cual es desfavorable para los nortinos.

La formación de la U

De no mediar inconvenientes de última hora, los azules irán con lo mejor que tienen en su plantel para buscar el milagro nortino. Tras la última práctica, la U contará con el regreso de dos de sus figuras.

Según información de ADN Deportes, Gabriel Castellón estará en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia compondrán la defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda estarán en el medio campo; para dejar en delantera a Leandro Fernández y Lucas Di Yorio.

Deportes Iquique vs. La U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Deportes Iquique y la Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 6 de diciembre

18:00 hrs | Deportes Iquique vs. Universidad de Chile | Tierra de Campeones