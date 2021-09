Ministro Paris habló de “pequeña alza” en la positividad: “Estamos trabajando para controlar eso”

En la previa del Te Deum Ecuménico, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a las cifras recientes del covid-19 en Chile, entre las que figura un alza en los casos nuevos, casos activos y la positividad a nivel país.

De acuerdo al reporte del Minsal, se registraron 610 nuevos casos de coronavirus, 3.507 casos activos y una positividad nacional de 1,15%. También se registraron 21 fallecidos producto de la enfermedad.

Respecto del contexto de Fiestas Patrias, el ministro Paris sostuvo que “por supuesto que es un desafío, pero yo veo que la gente en general ha cumplido bien todos los protocolos“.

“Nosotros ya hicimos una alerta hace varios días atrás de que notamos un aumento leve de los casos. Por lo tanto, tenemos que seguir cuidándonos, es lo más importante“, agregó el secretario de Estado.

Sobre las cifras del covid-19 en el país, el ministro Paris indicó que “hay una pequeña alza en la positividad, es verdad, sobrepasó el 1% y tenemos un alza entre 7% y 11% de los casos, más bien en regiones del norte de Chile. Pero estamos trabajando para controlar eso”.

“Sin embargo, no se ha notado un aumento en la tasa de hospitalizaciones, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras oportunidades”, complementó.

Eventual fin del Estado de Excepción

Si bien el ministro Enrique Paris declinó profundizar sobre un eventual fin al Estado de Excepción el próximo 30 de septiembre, ya que “no me corresponde” tomar dicha decisión, también afirmó que “creo que con la alerta sanitaria podemos manejarnos bien, a no ser que las cifras obviamente cambien“.

No obstante, puntualizó que “sin toque de queda no se pueden mantener algunos aspectos que a nosotros nos interesan, pero si las cifras se mantienen adecuadas no va a ser necesario”.

Consultado sobre posibles nuevas cuarentenas, el ministro subrayó que “no están siendo efectivas en el resto del mundo. Tanto Australia como Nueva Zelanda, y de hecho habían protestas ayer, no han logrado llegar al cero coronavirus, todo lo contrario, están atrasados en la vacunación”.

“En cambio nosotros hemos hecho una estrategia mixta, cuarentenas cuando sea necesario, pero sí una vacunación muy robusta. Creo que ambas, más la colaboración de la población y el testeo, han contribuido a contener la pandemia”, sentenció Paris.