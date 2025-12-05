;

Ministro Grau y cifras del IPC de noviembre: “Observamos señales de que la economía sigue avanzando”

El titular de Hacienda aseveró que con estos datos “estamos cerca de la meta del 3%”.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante esta jornada, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre, el cual llegó a 3,4%.

En detalle, la inflación en Chile acumula un 3,7% en el año y 3,4% a doce meses, donde destacaron las alzas en transporte y vestuario y calzado; y la disminución de la división bebidas alcohólicas y tabaco.

Sobre esto se refirió el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien afirmó que los datos del IPC de noviembre “son buenas noticias, porque están en línea con lo que esperaba el mercado”.

Además, el secretario de Estado detalló que “la inflación anual se mantuvo en un 3,4%. De esta manera, estamos cerca de la meta del 3%, y todo indica que podremos llegar a ella durante el primer trimestre del próximo año”.

Asimismo, el jefe de la billetera fiscal manifestó que “mientras la inflación baja, las remuneraciones suben. De hecho, ayer conocimos la buena noticia de que completamos 32 meses consecutivos de alza en remuneraciones reales, es decir, de alza de salarios que superan el alza del IPC".

La variación real anual llegó a un 2,4% de estos salarios reales, y la mensual desestacionalizada a 0,6%, una clara señal de recuperación del poder adquisitivo", complementó.

“En conjunto, lo que estamos observando son señales de que la economía sigue avanzando: inflación controlada, remuneraciones al alza, desempleo a la baja, en particular el femenino, inversión creciendo más del 5% y un crecimiento en torno al 2,5%”, aseguró.

Finalmente, Grau indicó que “quedan muchos desafíos pendientes, pero es indudable que nuestra economía sigue avanzando”.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad