Ministro Grau y cifras del IPC de noviembre: “Observamos señales de que la economía sigue avanzando”

Durante esta jornada, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre, el cual llegó a 3,4%.

En detalle, la inflación en Chile acumula un 3,7% en el año y 3,4% a doce meses, donde destacaron las alzas en transporte y vestuario y calzado; y la disminución de la división bebidas alcohólicas y tabaco.

Sobre esto se refirió el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien afirmó que los datos del IPC de noviembre “son buenas noticias, porque están en línea con lo que esperaba el mercado”.

Además, el secretario de Estado detalló que “la inflación anual se mantuvo en un 3,4%. De esta manera, estamos cerca de la meta del 3%, y todo indica que podremos llegar a ella durante el primer trimestre del próximo año”.

Asimismo, el jefe de la billetera fiscal manifestó que “mientras la inflación baja, las remuneraciones suben. De hecho, ayer conocimos la buena noticia de que completamos 32 meses consecutivos de alza en remuneraciones reales, es decir, de alza de salarios que superan el alza del IPC".

“La variación real anual llegó a un 2,4% de estos salarios reales, y la mensual desestacionalizada a 0,6%, una clara señal de recuperación del poder adquisitivo", complementó.

“En conjunto, lo que estamos observando son señales de que la economía sigue avanzando: inflación controlada, remuneraciones al alza, desempleo a la baja, en particular el femenino, inversión creciendo más del 5% y un crecimiento en torno al 2,5%”, aseguró.

Finalmente, Grau indicó que “quedan muchos desafíos pendientes, pero es indudable que nuestra economía sigue avanzando”.