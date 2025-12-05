;

Adiós a Mayorista 10 en Chile: Este será el destino de sus supermercados en Santiago y regiones

La compañía detrás de la marca, SMU, dio a conocer su hoja de ruta para el periodo 2026-2028. Esto es lo que se sabe.

Javier Méndez

Esta semana se dieron a conocer los principales detalles del plan de inversiones de SMU, uno de los actores más relevantes del retail supermercadista en Chile y matriz de marcas como Unimarc.

En concreto, para el periodo 2026-2028 la compañía proyecta un desembolso de US$ 400 millones destinado a fortalecer su presencia en territorio nacional y también en Perú, mercado donde ha consolidado una expansión sostenida en los últimos años.

Eso sí, lo que más llamó la atención de la hoja de ruta del grupo, controlado por Álvaro Saieh, es el fin de Mayorista 10, histórico nombre en la industria que en la actualidad tiene 58 locales repartidos en el país.

Durante la instancia donde se entregó la información a inversionistas y medios, se aclaró qué pasará con las salas y su operación.

Qué pasará con los supermercados Mayorista 10 tras el fin de la marca en Chile

Según indicaron los responsables, los 58 supermercados serán reconvertidos.

Así, 15 puntos de Mayorista 10 pasarán a ser Alvi, mientras que 43 serán rebautizados como Super10.

Estamos quedando con tres formatos en Chile, cada uno con una masa crítica y una propuesta de valor bien definida, lo que nos deja bien posicionados para competir hacia adelante”, afirmó Marcelo Gálvez, gerente general de SMU.

A todo lo anterior, también se sumaría la inauguración de 23 nuevas locaciones de Unimarc.

Por lo demás, la empresa también quiere aumentar la participación de las marcas propias y exclusivas en sus ventas. Quiere alcanzar el 16% a 2028.

“Vamos a mejorar nuestros surtidos, con foco en productos de alta relevancia y potenciando marcas propias y exclusivas, para así ser más competitivos en precios”, aseguró el cabecilla.

