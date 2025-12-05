;

Volante chileno sorprende y ficha por un club brasileño: vivirá su primera experiencia en el extranjero

Fabián Espinoza le dijo adiós a Deportes Temuco y asumió un nuevo desafío en Brasil.

De la Primera B, a Brasil. Fabián Espinoza, quien defendió a Deportes Temuco este año, se convirtió en nuevo refuerzo del Clube Atlético Juventus.

El cuadro brasileño actualmente compite en el Campeonato Paulista Serie A2, torneo donde solo participan equipos del estado de São Paulo.

El volante de 27 años vivirá su primera experiencia en el extranjero tras pasar por varios elencos nacionales. El mediocampista registra pasos por Deportes Iquique, Deportes La Serena, Fernández Vial, Independiente de Cauquenes y Universidad de Concepción, además del conjunto temucano.

Este 2025, Fabián Espinoza disputó 19 partidos en total con Deportes Temuco: jugó 13 encuentros por la Primera B y vio acción en 6 duelos de la Copa Chile.

