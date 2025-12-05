Netflix compra Warner Bros en un negocio de $82.700 millones de dólares: este será su impacto para los usuarios

¡Bombazo a niveles cinematográficos! Netflix y Warner Bros. Discovery (WBD) anunciaron este viernes un acuerdo definitivo mediante el cual Netflix adquirirá Warner Bros., incluyendo sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO.

La transacción en efectivo y acciones está valorada en $27,75 dólares por acción de WBD, con un valor empresarial total aproximado de $82.700 millones de dólares (valor de capital de US$72.000 millones).

Se espera que la transacción se cierre después de la separación previamente anunciada de la división Global Networks de WBD, Discovery Global, en una nueva compañía cotizada en bolsa, cuya finalización se prevé para el tercer trimestre de 2026.

“Franquicias como The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, El Mago de Oz y el universo DC se unirán al amplio portafolio de Netflix, que incluye Wednesday, La Casa de Papel, Bridgerton, Adolescence y Extraction, creando una oferta extraordinaria para audiencias en todo el mundo”, dijeron las empresas en un comunicado.

Lo que falta y repercusión

“Al combinar la increíble biblioteca de programas y películas de Warner Bros.—desde clásicos atemporales como Casablanca y Citizen Kane hasta favoritos modernos como Harry Potter y Friends—con nuestros títulos que definen la cultura como Stranger Things, KPop Demon Hunters y Squid Game, podremos hacerlo aún mejor”, , dijo Ted Sarandos, co-CEO de Netflix.

La transacción fue aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de Netflix y WBD. Además de la finalización de la separación de Discovery Global, la transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias requeridas, la aprobación de los accionistas de WBD y otras condiciones habituales de cierre. Se espera que la transacción se cierre en 12 a 18 meses.

Gonzalo Muñoz, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam, afirma que “la confirmación del acuerdo marca un punto de inflexión en la industria del entretenimiento y genera efectos inmediatos en los mercados financieros: las acciones de Warner Bros. subieron alrededor de 3,7% en la preapertura, mientras que Netflix retrocedió cerca de 0,6%”.

“La divergencia entre ambas acciones revela cómo el mercado está procesando el acuerdo: Warner se ve impulsada por la perspectiva de una reorganización estratégica que podría potenciar sus activos, mientras que Netflix enfrenta el peso financiero y regulatorio de una transacción de esta magnitud”, remata.