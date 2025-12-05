;

Tiraron botellas a carabineros mientras arrancaban: conductor en estado de ebriedad es detenido tras darse a la fuga en Estación Central

Inspectores municipales iniciaron el seguimiento tras fiscalizar al chofer, quien escapó e impactó un local comercial en Coronel Robles.

Cristóbal Álvarez

Tiraron botellas a carabineros mientras arrancaban: conductor en estado de ebriedad es detenido tras darse a la fuga en Estación Central

Tiraron botellas a carabineros mientras arrancaban: conductor en estado de ebriedad es detenido tras darse a la fuga en Estación Central

02:40

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la mañana de este viernes, un conductor en estado de ebriedad fue detenido luego de protagonizar una persecución que comenzó en Estación Central y terminó con el choque de su vehículo contra las cortinas de un local comercial en Coronel Robles con San Pablo, en la comuna de Quinta Normal.

Según Carabineros, todo se originó cuando inspectores municipales fiscalizaron al automovilista en el sector de 5 de Abril con Walter Martínez. El conductor huyó del control, chocó al vehículo municipal y avanzó realizando maniobras riesgosas por varias cuadras.

Revisa también:

ADN

El capitán Pedro Caballero, de la 52ª Comisaría de Quinta Normal, explicó que “se inicia en Estación Central una fiscalización a un conductor en estado de ebriedad, el cual se da a la fuga, colisionando el vehículo municipal con daños menores, y posteriormente el seguimiento termina acá en la comuna de Quinta Normal, donde colisiona con un local comercial”.

El oficial confirmó que el automovilista “venía en evidente estado de ebriedad” y que “mantenemos tres conducidos a la unidad policial con control investigativo”.

Además, detalló que durante la fuga “lanzan botellas de alcohol hacia el vehículo municipal para evitar la detención, e incluso hubo riesgo de que este vehículo atropellara o colisionara con ciclistas, porque realiza maniobras peligrosas, colocando en riesgo la vida de terceros”.

En el punto donde terminó la persecución, cerca de la caletera de General Velázquez, algunos vehículos resultaron con daños menores, principalmente espejos quebrados, pero no se reportaron lesionados.

Carabineros informó que el conductor mantenía un encargo por robo, lo que refuerza la hipótesis de que escapó para evitar la detención.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad