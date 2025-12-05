Tiraron botellas a carabineros mientras arrancaban: conductor en estado de ebriedad es detenido tras darse a la fuga en Estación Central

Durante la mañana de este viernes, un conductor en estado de ebriedad fue detenido luego de protagonizar una persecución que comenzó en Estación Central y terminó con el choque de su vehículo contra las cortinas de un local comercial en Coronel Robles con San Pablo, en la comuna de Quinta Normal.

Según Carabineros, todo se originó cuando inspectores municipales fiscalizaron al automovilista en el sector de 5 de Abril con Walter Martínez. El conductor huyó del control, chocó al vehículo municipal y avanzó realizando maniobras riesgosas por varias cuadras.

El capitán Pedro Caballero, de la 52ª Comisaría de Quinta Normal, explicó que “se inicia en Estación Central una fiscalización a un conductor en estado de ebriedad, el cual se da a la fuga, colisionando el vehículo municipal con daños menores, y posteriormente el seguimiento termina acá en la comuna de Quinta Normal, donde colisiona con un local comercial”.

El oficial confirmó que el automovilista “venía en evidente estado de ebriedad” y que “mantenemos tres conducidos a la unidad policial con control investigativo”.

Además, detalló que durante la fuga “lanzan botellas de alcohol hacia el vehículo municipal para evitar la detención, e incluso hubo riesgo de que este vehículo atropellara o colisionara con ciclistas, porque realiza maniobras peligrosas, colocando en riesgo la vida de terceros”.

En el punto donde terminó la persecución, cerca de la caletera de General Velázquez, algunos vehículos resultaron con daños menores, principalmente espejos quebrados, pero no se reportaron lesionados.

Carabineros informó que el conductor mantenía un encargo por robo, lo que refuerza la hipótesis de que escapó para evitar la detención.