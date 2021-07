Primarias Presidenciales 2021: ¿A qué hora parte la Ley Seca por las elecciones?

Durante este 18 de julio se realizan las elecciones primarias presidenciales 2021, donde una de las preguntas más recurrentes al Servel es a qué hora comienza la Ley Seca en la jornada.

¿En qué consiste? En la prohibición de la venta de alcohol en todo tipo de establecimiento y su consumo en locales. ¿La única excepción? Los hoteles, que solo pueden realizar el expendio de estos bebestibles a quienes pernocten en estos recintos.

De acuerdo a la normativa del Servicio Electoral (Servel) respecto a la Ley Seca en esta jornada de elecciones primarias 2021, “el día de la elección o plebiscito, entre las cinco horas de la mañana y dos horas después del cierre de la votación, los establecimientos comerciales no podrán expender bebidas alcohólicas para su consumo en el local o fuera de él”.

Primarias 2021: ¿A qué hora parte la Ley Seca?

La Ley Seca comenzó a las 05:00 horas del domingo y finalizará a las 20:00, es decir, dos horas después del cierre de las votaciones.

Las botillerías no podrán abrir sus puertas este domingo, mientras que los supermercados y minimarkets con venta de alcohol deberán tomar resguardos, como tapar este tipo de productos. Si no cumplen y se les sorprende saltándose la medida, arriesgan multas económicas. Al mismo tiempo, también se detendrá, sancionará y no podrán ejercer su derecho quienes acudan a votar en estado de ebriedad.

Recordemos también que no se necesita ningún permiso para ir a votar: la persona solo debe portar su cédula de identidad y respaldar su movilidad teniendo a mano sus datos electorales.

¿Por quiénes se puede votar en estas Primarias 2021?

Las elecciones primarias 2021 organizadas por el Servel están protagonizadas por dos pactos políticos:

Chile Vamos: Lista A

Alianza conformada por Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política y Partido Regionalista Independiente Demócrata, más una candidatura independiente.

Ignacio Briones .

. Sebastián Sichel .

. Joaquín Lavín .

. Mario Desbordes.

Apruebo Dignidad: Lista B

Alianza conformada por Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social y Partido Igualdad.