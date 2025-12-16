Soy neurólogo: 6 formas simples para cuidar el cerebro durante las fiestas, incluso si estás solo / Sam Edwards

Las fiestas de fin de año suelen asociarse a reuniones, celebraciones y cercanía con seres queridos. Sin embargo, para muchas personas también pueden ser un período de soledad.

Según el neurólogo Dr. Joel Salinas, citado por New York Post, mantener el cerebro activo y protegido durante estas fechas es clave, incluso cuando no se cuenta con una red cercana de apoyo.

En una columna, el profesor clínico asociado de Neurología en la NYU Grossman School of Medicine explicó que la conexión social no solo impacta el ánimo, sino también la salud cerebral.

A partir de su experiencia con pacientes que presentan problemas de memoria y deterioro cognitivo, el Dr. Salinas compartió 6 formas simples que pueden marcar la diferencia durante las fiestas.

1. Aprender algo nuevo

Iniciar un hobby —como tocar un instrumento, cocinar o practicar tai chi— ayuda a crear nuevas conexiones neuronales. “Es como ejercitar un músculo”, explica Salinas: mientras más se desafía al cerebro, más se fortalecen sus circuitos.

2. Resolver juegos y acertijos

Sudoku, crucigramas u otros juegos de lógica estimulan la memoria, el lenguaje y el pensamiento abstracto. La clave, según el neurólogo, es salir de la rutina mental y enfrentarse a nuevos desafíos.

3. Bailar y escuchar música

La música activa áreas del cerebro ligadas al placer, la emoción y la memoria. Bailar, además, combina ejercicio físico, coordinación y estímulo cognitivo, lo que lo convierte en una actividad especialmente beneficiosa.

4. Usar la tecnología para conectarse

Si no es posible compartir en persona, llamar, enviar mensajes o hacer videollamadas sigue siendo positivo. El contacto social, aunque sea virtual, reduce el cortisol y aumenta el BDNF, una sustancia que favorece la salud de las neuronas.

Videollamada familiar

5. Buscar personas con intereses similares

La soledad prolongada puede afectar al cerebro de manera comparable a otros factores de riesgo. Por eso, Salinas recomienda acercarse a comunidades —presenciales u online— como clubes de lectura o grupos creativos.

6. Mover el cuerpo todos los días

Caminar al menos 3.000 pasos diarios ya tiene un impacto positivo en el cerebro. Actividades simples como subir escaleras o salir a caminar ayudan a mejorar la circulación y a reducir el riesgo de deterioro cognitivo.