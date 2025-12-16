;

Préstamos rápidos: la trampa de las apps que prometen dinero fácil

Seis aplicaciones ya fueron denunciadas ante el Ministerio Público y otras 94 figuran en la lista de alerta, acusadas de cobrar intereses fuera de la ley y ejercer prácticas de cobranza abusiva.

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presentó una denuncia penal contra seis aplicaciones de préstamos rápidos que operarían al margen de la ley, cobrando intereses usureros y ejerciendo prácticas de acoso y extorsión contra sus usuarios.

Se trata de aplicaciones de fácil descarga, sin requisitos ni evaluación financiera previa, que prometen liquidez inmediata, pero que terminan atrapando a las personas en deudas impagables. Según la CMF, actualmente existe una lista de 94 aplicaciones denunciadas por fraude, ninguna de las cuales está autorizada para otorgar créditos en Chile.

Tania Olivera, abogada y socia de DefensaDeudores.cl, explica que estas apps funcionan como préstamos informales en versión digital. “No son entidades financieras reguladas. Cobran intereses fuera de todo marco legal, lo que constituye el delito de usura”, advierte.

A diferencia de los créditos otorgados por instituciones fiscalizadas, estas aplicaciones no respetan el interés máximo convencional que fija mensualmente la CMF, ni cuentan con contratos claros o mecanismos legales de cobranza. En muchos casos, solicitan permisos para acceder a contactos, fotografías y otros datos del teléfono móvil, información que luego es utilizada para presionar o amenazar al deudor.

“El problema no es solo financiero, sino también de dignidad y privacidad. Se instala un ciclo de violencia digital que incluye hostigamiento constante y avisos a familiares”, señala Olivera.

El fenómeno se da en un contexto de alto sobreendeudamiento. Según el último informe de Equifax y la Universidad San Sebastián, más del 24% de la población adulta en Chile está morosa, lo que equivale a cerca de cuatro millones de personas. Ante el cierre de opciones en el sistema financiero formal, muchas personas recurren a estas aplicaciones sin conocer los riesgos, ni las alternativas legales disponibles.

Desde DefensaDeudores.cl recomiendan denunciar estos casos ante la CMF, el Ministerio Público o la PDI, y recalcan que no existe obligación legal de pagar intereses usureros, ya que se trata de operaciones de crédito nulas. También aconsejan guardar evidencia de amenazas, bloquear permisos de las aplicaciones y verificar siempre si una entidad está regulada en www.cmfchile.cl.

Entre las aplicaciones alertadas se encuentran Rapiluca, Ganafacil, Banacredi y Sacofácil, disponibles principalmente en tiendas de aplicaciones móviles como Google Play.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad