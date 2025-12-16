Préstamos rápidos: la trampa de las apps que prometen dinero fácil

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presentó una denuncia penal contra seis aplicaciones de préstamos rápidos que operarían al margen de la ley, cobrando intereses usureros y ejerciendo prácticas de acoso y extorsión contra sus usuarios.

Se trata de aplicaciones de fácil descarga, sin requisitos ni evaluación financiera previa, que prometen liquidez inmediata, pero que terminan atrapando a las personas en deudas impagables. Según la CMF, actualmente existe una lista de 94 aplicaciones denunciadas por fraude, ninguna de las cuales está autorizada para otorgar créditos en Chile.

Tania Olivera, abogada y socia de DefensaDeudores.cl, explica que estas apps funcionan como préstamos informales en versión digital. “No son entidades financieras reguladas. Cobran intereses fuera de todo marco legal, lo que constituye el delito de usura”, advierte.

A diferencia de los créditos otorgados por instituciones fiscalizadas, estas aplicaciones no respetan el interés máximo convencional que fija mensualmente la CMF, ni cuentan con contratos claros o mecanismos legales de cobranza. En muchos casos, solicitan permisos para acceder a contactos, fotografías y otros datos del teléfono móvil, información que luego es utilizada para presionar o amenazar al deudor.

“El problema no es solo financiero, sino también de dignidad y privacidad. Se instala un ciclo de violencia digital que incluye hostigamiento constante y avisos a familiares”, señala Olivera.

El fenómeno se da en un contexto de alto sobreendeudamiento. Según el último informe de Equifax y la Universidad San Sebastián, más del 24% de la población adulta en Chile está morosa, lo que equivale a cerca de cuatro millones de personas. Ante el cierre de opciones en el sistema financiero formal, muchas personas recurren a estas aplicaciones sin conocer los riesgos, ni las alternativas legales disponibles.

Desde DefensaDeudores.cl recomiendan denunciar estos casos ante la CMF, el Ministerio Público o la PDI, y recalcan que no existe obligación legal de pagar intereses usureros, ya que se trata de operaciones de crédito nulas. También aconsejan guardar evidencia de amenazas, bloquear permisos de las aplicaciones y verificar siempre si una entidad está regulada en www.cmfchile.cl.

Entre las aplicaciones alertadas se encuentran Rapiluca, Ganafacil, Banacredi y Sacofácil, disponibles principalmente en tiendas de aplicaciones móviles como Google Play.