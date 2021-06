Ministro Paris ofreció disculpas a funcionarios de la salud de la RM: “Me mal entendieron”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió la mañana de este domingo a la molestia que expresó el Colegio Médico y funcionarios de la salud por sus dichos emitidos durante el balance del estado de la pandemia del covid-19 en el país, donde comparó la “alegría” y disposición de los trabajadores del Hospital de Castro con “lo que ocurre acá”.

Luego de participar en la elecciones de la segunda vuelta de gobernadores regionales, el titular del Minsal aseguró que “me mal entendieron” y ofreció disculpas.

“No me referí a Santiago, solo al hecho que está ocurriendo en el Hospital Barros Luco, donde 187 funcionarios fueron capaces de bloquear 27 camas (…) Ellos (Colmed) me mal entendieron, en una carta en El Mercurio mal entienden y tergiversan mis palabras”, dijo el ministro, agregando que “si se entendió eso, les pido disculpas“.

En tanto, al ser consultado si siente que hay distancia con el Colmed, Enrique Paris aseguró que no, y puntualizó que “hay cansancio, hay agotamiento, es normal, pero tenemos que seguir luchando, no tenemos otra posibilidad (…) No se pueden dejar abandonadas 25 camas en medio de la pandemia, me refería a ese hecho. Por qué voy a rectificar si no me referí a todo el equipo de salud”.

La respuesta del Colmed

Por su parte, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, reiteró que durante la jornada de ayer recibió quejas de los colegiados y de funcionarios de la salud por las palabras del ministro.

“Hemos recibido la molestia de muchos funcionarios de palabras desafortunadas en momentos en que la red está al borde del colapso, lo que requieren los equipos sanitarios son palabras de aliento, de apoyo y no este tipo de declaraciones (…) Todos esperábamos una acogida y un trato diferente, eso no ha ocurrido, las palabras deberían ser de aliento y respaldo a los equipos sanitarios”, dijo con molestia.