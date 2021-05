Presidente Piñera: “El sargento Francisco Benavides de Carabineros es otra víctima del terrorismo”

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la muerte del sargento primero de Carabineros que murió tras haber sido herido con un impacto de bala en el pecho durante un procedimiento en Collipulli, en la región de La Araucanía.

Al respeto, el jefe de Estado dijo que el “sargento Francisco Benavides de Carabineros es otra víctima del terrorismo. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y a quienes arriesgan su vida para proteger las nuestras.

Finalmente, el Mandatario señaló que el Gobierno le pide al “Congreso máxima urgencia en agenda de seguridad y Estatuto Protección de Carabineros”.

Sargento Francisco Benavides de @Carabdechile es otra víctima del terrorismo.

Nuestras más sentidas condolencias a su familia y a quienes arriesgan su vida para proteger las nuestras. Pedimos al Congreso maxima urgencia en agenda de seguridad y Estatuto Proteccion de Carabineros. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) May 24, 2021

Viaje del ministro Delgado a la región

Tras lo ocurrido, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, dio a conocer que viajará a la región de La Araucanía en las próximas horas a la zona para recopilar más datos del homicidio ocurrido mientras un grupo de efectivos despejaba barricadas en la ruta.

“Quiero decirles a las personas que lo hicieron, si nos están viendo, que tal como encontramos a Luis Tranamil, el asesino del cabo (Eugenio) Naín, también lo vamos a encontrar“, subrayó el jefe de gabinete.

Carabineros: “Este hecho no va a quedar impune”

Por su parte, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dijo que “este hecho no va a quedar impune. Le he comprometido a ella el trabajo de todos nuestros organismos especializados, he dispuesto duelo institucional, pero eso jamás va a aplacar el dolor de una familia“.

“Los carabineros estamos dolidos, pero no estamos vencidos y seguiremos trabajando por la paz y la tranquilidad de nuestro querido Chile”, concluyó.