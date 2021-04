Presidente de la SNA, Ricardo Ariztía de Castro: “Gente no llega a trabajar porque reciben bonos del Gobierno”

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía de Castro, afirmó que hay personas que “no llegan a trabajar” tras recibir bonos del Gobierno.

En conversación con Palabras sacan palabras de radio Futuro, el agrónomo sostuvo sobre las ayudas en medio de la pandemia del coronavirus Covid-19: “No es fácil decir si ha sido suficiente o no. Yo vivo en el sector agrícola, trabajo con cientos de trabajadores y conozco el tema, pero he estado en una actividad agrícola, donde ha sido declarado esencial, por lo que ha habido trabajo y falta gente que no llega a trabajar porque reciben los bonos del Gobierno“.

Sobre lo anterior, agregó: “Se lo digo así de claro, porque las mismas personas que buscan trabajo así lo explican: ‘Si el Gobierno me está poniendo los bonos, para qué voy a salir a trabajar’“.

“Es el estilo y la idiosincrasia del trabajador chileno y hay que respetarla. Es un estilo de vida de nuestra gente y contra eso no tenemos nada que hacer. El estilo es, que si recibe un bono, posiblemente similar a lo que reciba como sueldo, aunque el sueldo es más alto, tiene la opción de no trabajar y no lo hace. O tiene la opción de trabajar informal, trabaja informal”, señaló. “Le hicimos ver al Presidente que busque alternativas de bonos que el trabajador se motive a trabajar, porque o sino nos vamos a quedar con un sistema de bonos y la plata al Estado se le termina. Se está llegando a niveles de endeudamiento que no estábamos acostumbrados“, aseguró Ariztía. Leer también EN VIVO | Tercer retiro de fondos de las AFP: Comisión del Senado vota en particular el proyecto este miércoles Barricadas y ataques a comisarías se registraron en la RM tras ingreso de requerimiento al TC Tercer retiro y TC De igual forma, sobre el proyecto del tercer retiro de fondos de las AFP y la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para frenarlo, indicó: “No es fácil dar una respuesta de algo que se transformó en un tema político que en dar solución a la gente que lo necesita. Pero el Presidente tiene que hacer cumplir las normas y las leyes, y al haber un proyecto inconstitucional, tiene que enviarlo al TC para que resuelva. En Chile tenemos que aprender a hacer las cosas en orden y cumpliendo nuestras leyes”.

“No participo como gremio en aspectos de orden político, pero hemos leído en los medios de las amenazas y las presiones al Gobierno para que no vaya al TC, pero de esa forma el Gobierno también queda incumpliendo las normas de un Estado de Derecho. Las revueltas y un eventual nuevo estallido no es el camino que hay que tomar. Hay que seguir la prudencia y unificar distintas posiciones. No voy a incitar a la violencia de ese tipo ni mucho menos. Ya somos maduros para tomar decisiones dentro de un ámbito de rectitud”.

Impuesto a los “súper ricos”

En tanto, sobre el proyecto del impuesto a los “súper ricos” opinó: “La postura es simple. La historia de los países que han aprobado este sistema de impuestos refleja que la realidad ha sido diferente. No ha sido positiva. Por algo los países han ido modificándolo, pero no tiene efectos positivos y los países crecen y se desarrollan con inversiones y ese impuesto se paga con la plata de las inversiones”.

“Ahí tienen otro proyecto más: el de subir el impuesto a la renta de los millonarios. Están viendo cómo sacarle dinero a las grandes empresas o los grandes empresarios, pero esos se van a ir del país y otros van a dejar de invertir y pagan la cuenta los propios trabajadores al quedarse sin empleo. Los países que quieren crecer y desarrollarse bajan los impuestos. Se pretende poner un royalty a la minería. Parece muy atractivo, pero ahí los empresarios se trasladan a otros países. Yo sé la situación en que está el país, pero cuidado con que la solución solo se busque en aumentar impuestos”, advirtió.

Finalmente, sobre el conflicto en la macrozona sur, concluyó: “Ha sido tremendo. La solución, no quiero ser el que entregue eso. Tenemos que resolver el tema de las tierras. No me pregunte la receta, pero mientras no tengamos el diálogo necesario, la conversación, esto no se va a solucionar. Aquí si nos movemos bien, ponemos la gente adecuada para tener acercamientos, lo vamos a resolver. No con asambleas constituyentes ni nada de eso”.