Reforma previsional: el desafío mayor del nuevo ministro del Trabajo

En los once meses que le restan al Gobierno, Patricio Melero, recién asumido ministro de Trabajo, deberá enfrentar uno de los desafíos más complejos de la administración del Presidente Sebastián Piñera: la reforma al sistema de pensiones.

María José Zaldívar, su antecesora, era partidaria de buscar “un equilibrio” entre el ahorro individual y la solidaridad para que los cambios incentiven a cotizar.

“La capitalización individual sola, por sí, no sirve”, por lo que “es necesario complementarla con otros elementos. Un sistema que es 100% colectivo tampoco sirve, porque no tengo los incentivos para cotizar”, dijo a comienzos de marzo.

Poco después, el Presidente Piñera envió al Congreso el proyecto para su discusión. Los ejes principales de la iniciativa son la ampliación del Pilar Solidario a un 80% de la población, que beneficiará a 480 mil nuevos pensionados de clase media que no reciben ayuda del Estado; y también el alza gradual de la cotización de 10% a 16%. El 6% adicional lo pondrá el empleador y el 3% irá a una cuenta individual y el otro 3% a un nuevo programa de ahorro colectivo y solidario.

El exdiputado UDI, que integró la comisión de trabajo y previsión social de la Cámara de Diputadas y Diputados, consultado por La Tercera, dijo sobre la reforma: “No puede esperar más, se ha dialogado, argumentando y el gobierno ha concedido mucho. Llegó la hora de que esos esfuerzos se reflejen en las votaciones y se haga todo lo posible por no trasladar la decisión a la Constituyente, o a un nuevo gobierno y Parlamento, ya que hacer lo anterior, sería dilatar la reforma al menos tres años más, y no hay moral, ética ni jubilado que lo aguante“.

Desempleo

El efecto de la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 también será una de las preocupaciones del nuevo titular de Trabajo. A fines de marzo, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que la cesantía llegó a 10,3%.

“Observamos que el aumento en la ocupación es moderado, cayendo por primera vez desde la baja de empleo de dos dígitos de abril del año pasado, lo que es una buena noticia. Si se analiza la reducción en la caída interanual desde el peor trimestre mayo-julio se ve que, entre el trimestre anterior y el actual, esta brecha se reduce en 101 mil empleos, lo que es mejor que lo visto en los trimestres anteriores”, dijo la saliente Zaldívar sobre las cifras.