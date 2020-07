Patricio Melero votó en contra del retiro de fondos de AFP: “Soy diputado justamente de la clase media de Chile”

En medio de la discusión parlamentaria por el posible retiro de hasta el 10% de fondos de las AFP, el diputado Patricio Melero llamó la atención de las redes sociales al justificar su voto en contra.

El parlamentario de la UDI aseguró que “soy diputado justamente de la clase media de Chile por Maipu, Quilicura, Estación Central, Cerrillos, Pudahuel, Colina, Lampa y Tiltil. Por la más completa convicción de que esto los perjudica, es que voy a votar en contra de la iniciativa“, aseveró.

“Los políticos no estamos para ir con la ola de lo que una mayoría piensa si no que tenemos el deber ético y moral de hacerle ver a ese electorado cuando una política pública en vez de beneficiarlo lo va a terminar perjudicando. Yo no voy a perjudicar a esa clase media“, agregó Melero.

Respecto a la iniciativa, aseguró que “quita recursos a los ahorros para una buena jubilación en vez de aumentarlo, que es lo que estábamos trabajando, lo que hace incomprensible parlamentarios de la centro-izquierda echa por tierra la regla de oro de los sistemas provisionales”, sostuvo.