Luis Núñez: “Yo creo que quitarme la vida se me pasa todos los días por la mente”

En febrero de 2020, después de esta prófugo, el exfutbolista Luis Núñez fue formalizado por dos homicidios frustrados, lesiones y un homicidio consumado en octubre de 2018. El 12° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva y, desde entonces, espera el juicio en su contra.

El exdelantero de Universidad Católica habló con La Tercera e insistió en que es inocente de los cargos que le imputan, además, relató cómo es su vida en la cárcel de Alta Seguridad, sobre todo después de una huelga de hambre que hizo para exigir que se cerrara la investigación en su contra.

“Yo estuve en huelga de hambre 95 días, bajé 26 kilos de peso. Estuve 95 días sin comer, presionando a que se cerrara la carpeta. Tuve 85 días sin comer y 10 días sin comer ni tomar agua. Paré la huelga por motivos familiares (…) Estando en huelga nunca tuve una respuesta del tribunal, nunca nada”, dijo.

“Yo creo que quitarme la vida se me pasa todos los días por la mente. Estuve con tratamiento para la depresión. Me fumo una cajetilla diaria, cosa que nunca hacía porque yo antes no fumaba. Estar 21 horas encerrado, con 100 vinchucas, que son las baratas, caminando por la pared, por tu cuerpo, no es grato para una persona que es inocente. Yo me equivoqué, lo tengo claro, me equivoqué mil veces y eso me costó perder mi carrera. Pero ahora no puedo perder mi vida por algo que no hice”, agregó.

Núñez alega que estuvo presente al momento de los hechos, al interior de una casa en La Legua, pero no disparó porque no portaba ningún arma y que escapó cuando comenzó la balacera.

“Sí, sí estaba. Eso no lo puedo negar. Yo sí estaba ese día. En los hechos sí estaba, pero de ahí a matar a una persona…para eso se necesita una pistola y yo en ese momento no la tenía y nunca la tuve en el momento de los hechos. Es imposible que yo haya disparado o haya matado a alguien“, dijo.

“Yo atiné a correr, a salir de la casa corriendo. Me fui de la casa corriendo. Yo creo que nadie se queda mirando quién dispara o quién no dispara“, agregó.

Además, el exfutbolista aseguró que nunca estuvo escondido en Bolivia, donde trató de esquivar a la justicia chilena, sino que trataba de rehacer su vida. “Me fui a Bolivia a hacer una vida nueva, no a esconderme. En la prensa se hablaron muchas cosas: que yo andaba escondido en Bolivia, que andaba con otro nombre. Primero que nada me llevé a mi familia. Lo primero que hice fue colocarlas legal. Le saqué el carnet boliviano a mi hija, a mi señora también, para ponerla en el colegio. Presenté mis papeles, con mi nombre, para que mi hija estudiara como debe ser”, relató.