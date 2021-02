Ministro de Educación explicó que retorno a clases el 1 de marzo “no significa que 3,5 millones de estudiantes vayan a estar en la puerta de los colegios, eso no es así”

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, explicó la mañana de este miércoles en ADN Hoy que el retorno a clases el lunes 1 de marzo próximo solo tiene como significado que ese día se inicia el proceso educativo, y que no implica necesariamente el retorno de los estudiantes a las aulas en medio de la pandemia del coronavirus, asegurando que “eso no significa que el 1 de marzo 3 millones y medio de estudiantes vayan a estar en la puerta de los colegios, eso no es así“.

De esta forma, el titular del Mineduc salió al paso de la polémica, especialmente con el Colegio de Profesores, con quienes se reunirá durante este miércoles, luego que el magisterio asegurara que el diálogo no ha existido hasta ahora y que las condiciones sanitarias para regresar efectivamente a las aulas no son las suficientes.

“Si ponemos elementos básicos como actuar de buena fe, poner objetivos comunes, es la receta para poder avanzar y todos los que pueden aportar en eso son bienvenidos, se ha instalado una idea y se genera un conflicto que es artificial, yo me junto todos los lunes con los directivos de las asociaciones de municipios del país. Aquí la clave es no instalar fantasmas de que el diálogo no existe, el diálogo existe“, dijo Figueroa.

En ese sentido, el ministro agregó que el retorno ha sido trabajado por cada comunidad educativa en particular, y que no se presionará a que se retomen las mismas condiciones que existían antes de la pandemia. “Se han generado muchísimas tensiones donde creo que hoy lo fundamental es bajar al máximo esa tensión, la educación tiene que ser un tema que nos una, no puede ser un tema que nos divida y objetivamente que existe un justificado temor con volver a movilizarse en lógicas que el 2020 estuvieron ausentes“, señaló.

El ministro Figueroa apuntó que lo que ocurrirá en las próximas semanas es que “las vacaciones terminan el 28 de febrero, el 1 de marzo los colegios comienzan a trabajar con sus comunidades, el año escolar se inicia en marzo también. La forma en que la hacen está marcada por la preparación que cada colegio hizo. Para que los padres puedan elegir (si enviar o no a los niños a clases), los colegios tienen que estar disponibles”.

Mientras, puntualizó que “vemos que en general el debate educativo se ha politizado en extremo, eso ha llevado a que grupos de presión tomen ciertas decisiones. Cuando el Presidente dice que hay que despolitizarlo es ponernos un solo objetivo que es lo que puede beneficiar a nuestros alumnos, la presencialidad es lo que los beneficia más”.