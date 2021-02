Colegio de Profesores aseguró que “no tenemos ningún problema con volver a clases”, pero apuntó a que “la estrategia ha sido equivocada”

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, aseguró la mañana de este martes en ADN Hoy que como gremio “no tenemos ningún problema con volver a clases”, en medio de la polémica con el Ministerio de Educación (Mineduc) por el retorno presencial a las aulas, que está previsto según el calendario de las autoridades, a partir del 1 de marzo pese a que la pandemia del coronavirus Covid-19 sigue con altas tasas de contagio y varias comunas del país en Cuarentena.

Al respecto, el presidente del gremio, que lleva un mes en el cargo, señaló que “la pandemia ha traído situaciones que desde la perspectiva educativa va a traer ciertos problemas, no hay nada que reemplace la clase presencial, nada. Por eso el retorno tiene que hacerse bien (…) Tiene que hacerse en conjunto con las familias, las familias son esenciales, si los padres no quieren mandar a sus hijos a la escuela, no vamos a tener regreso presenciales”.

Debido a esto, Carlos Díaz apuntó a que las medidas que ha implementado el Mineduc, encabezado por Raúl Figueroa, no han sido las correctas, ya que no se ha contemplado la opinión de los padres y otros actores. “La estrategia ha sido completamente equivocada durante el año pasado y no se ha aprendido nada, seguimos con lo mismo. Nosotros hemos manifestado siempre que habiendo las condiciones de que no hay posibilidad de contagios, nuestras comunidades están disponibles”, dijo.

El presidente del magisterio puntualizó así que el retorno a clases “no es un tema que uno no quiere conversar, pero digo que pongámonos de acuerdo con las comunidades educativas porque los grandes ausentes en este tema han sido las comunidades educativas, en este tema hay que hablar con los afectados (…) lo que nosotros hablamos es sobre la forma y los métodos. Todos tomamos un camino y el único que tomó otro camino fue la autoridad, podemos conversar si se dan las lógicas para ello, pero no bajo la lógica de la imposición”.