Golpe al LIV Golf: múltiple ganador de majors abandona el circuito / Ross Parker - SNS Group

En febrero del próximo año comenzará la temporada 2026 del LIV Golf, donde el chileno Joaquín Niemann es uno de los principales animadores.

Sin embargo, ahora se quedará sorpresivamente sin un competidor de peso para disputar los eventos del circuito financiado por capitales saudíes.

Se trata nada más y nada menos que de Brooks Koepka, ganador de cinco majors del golf: tiene tres trofeos del PGA Championship (2018, 2019 y 2023) y dos del US Open (2017 y 2018).

El estadounidense es el primer jugador en desertar del LIV Golf. “Brooks está priorizando las necesidades de su familia y permaneciendo más cerca de casa. Apreciamos el impacto significativo que ha tenido en el juego y le deseamos éxito continuo, tanto dentro como fuera del campo”, explicó el nuevo director general de la gira, Scott O’Neil.

Sin embargo, al margen de su determinación, se abrió un nuevo flanco, considerando que podría volver al PGA Tour, pero para ello debe esperar un año desde su última participación en el LIV Golf, la cual ocurrió a fines de agosto.

Más allá de las necesidades personales de Brooks Koepka, lo cierto es que en el PGA Tour ya le hicieron un gesto al publicar un comunicado abordando su salida.

“El PGA Tour sigue ofreciendo a los mejores golfistas profesionales el entorno más competitivo, desafiante y lucrativo en el cual perseguir la grandeza”, recalcaron en torno al futuro de quien fuera número 1 del mundo entre 2018 y 2019.