Chofer del transporte público: “Preocupa que no estemos contemplados dentro de lo prioritario para la vacuna”

Este miércoles, el Presidente Sebastián Piñera detalló el plan de vacunación para las próximas semanas, especificando que a partir del 8 de marzo se inoculará a enfermos crónicos y personas con comorbilidad.

Sin embargo, aún se desconoce cuando se inoculará a los choferes del transporte público, situación que expuso Mario Pérez, conductor de bus, en conversación con Ciudadano ADN.

“Preocupa que no estamos contemplados dentro de lo prioritario para la vacuna, porque tengo a mi señora que es hipertensa y tiene lupus, y tengo miedo de contagiarme para no contagiarla a ella, porque si la contagio la mato a ella prácticamente”, contó Pérez.

Agregó que “todos los días salgo con el temor de no contagiarme, porque a veces andamos con los buses con harta gente arriba, eso me preocupa a mí”. Un miedo que no esta lejos de la realidad, ya que el chofer afirmó que “han fallecido compañeros y lamentablemente no los han contemplado como prioridad para el Gobierno”.

De esta manera, Pérez finalizó asegurando que es difícil mantener la distancia social en el bus, “que se respete la distancia porque a veces, como le digo, andamos con el bus casi lleno, y lo otro es que hay gente que igual anda con la nariz destapada y anda con la boca destrabada, la mascarilla abajo de la pera. Entonces igual no hay tanto autocuidado”.