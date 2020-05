Piñera anunció canastas de alimentos, Fondo con Garantía del Estado y mayor información desagregada a nivel de cada comuna

Este domingo, el Presidente Sebastián Piñera realizó una cadena nacional en la que hizo un llamado a la unidad y anunció nuevas medidas para enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid-19 en el país. También realizó un balance de las iniciativas gubernamentales con el fin de apoyar a la población más vulnerable, que se han gestado desde el comienzo de la crisis.

“Debemos tomar conciencia que enfrentamos dos de las peores pandemias que la humanidad ha sufrido en los últimos 100 años: la pandemia sanitaria del coronavirus, y la pandemia social de la recesión mundial. Las dos atentan contra la salud, la vida, la dignidad y la calidad de vida de las personas”, sostuvo Piñera en su discurso.

También justificó que el aumento en los números de contagios se debe “en parte al mayor número de testeos PCR diarios que estamos realizando. Y también, a que la enfermedad se ha ido extendiendo desde sectores más acomodados hacia sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los cuales por sus condiciones socio económicas y habitacionales viven con un mayor riesgo de contagio”.

Las cinco medidas

El Mandatario anunció cinco nuevas medidas, siendo la primera la entrega “pronta” de 2,5 millones de canastas de alimentos y otros elementos esenciales “para las familias más vulnerables y de clase media necesitada”. Esto, en complemento con las acciones de los municipios y la sociedad civil.

“Para acompañar y apoyar a las familias más vulnerables y de clase media, que necesitan los servicios del Estado, requerimos que los servicios públicos operen en plenitud y que los funcionarios públicos continúen reintegrándose a sus funciones“, remarcó Piñera, en alusión a las políticas ya anunciadas desde mediados de abril para el retorno gradual de los trabajadores estatales.

La segunda medida es económica y está relacionada con la dificultad de las pymes para acceder a créditos de capital de trabajo con los bancos. “El Gobierno está estructurando un Fondo con Garantía del Estado y una Red de Instituciones Financieras no Bancarias, para llegar con más rapidez y profundidad con créditos de capital de trabajo para las empresas más pequeñas, que son el sostén de cientos de miles de familias”, indicó el Presidente.

Leer también Nacional Piñera tras reunión con expresidentes: “En tiempos difíciles la unidad, colaboración y diálogo son fundamentales” Nacional Presidente Piñera dio negativo en test de Covid-19 tras contacto con senador contagiado de coronavirus Nacional Piñera y decisión de declarar cuarentena para más de seis millones de personas: “Era necesaria y se tomó en el momento oportuno”

En tanto, y siguiendo la línea de la Mesa Social Covid-19, se implementará un programa especial de acompañamiento llamado “SaludableMente”, “que fortalecerá la oferta pública y privada de salud mental de nuestro país e incluirá una plataforma digital de consulta, apoyo y recomendaciones en esta materia”. Cabe destacar que desde la Mesa se trabaja en un plan elaborado por la Universidad de Chile sobre este tema.

También se “expandirá y fortalecerá la red existente de Residencias Sanitarias a nivel nacional para acoger a las personas que lo necesitan, con especial preocupación y prioridad por los adultos mayores”, sostuvo Piñera. Esto tendrá como objetivo facilitar el aislamiento y evitar más muertes por el coronavirus.

Finalmente, el Mandatario indicó que “como parte del permanente esfuerzo por mejorar la cantidad y calidad de la información que ponemos a disposición de la sociedad respecto del coronavirus, a partir de esta semana entregaremos más información desagregada a nivel de cada comuna, lo que permitirá una acción más eficaz de nuestros alcaldes“.

Llamado a la unidad

En la conclusión de su discurso, el Presidente de la República agradeció a todas las entidades del Estado y la sociedad que colaboran permanentemente en la lucha contra el Covid-19. “La pandemia del coronavirus no reconoce fronteras, ni nacionalidades, ni ideologías políticas. Por eso hoy es tiempo de unidad y no de división. De grandeza y no de pequeñez. De colaboración y no de enfrentamientos“, reiteró.

“En estos tiempos nadie debe confundirse (…) Hoy los necesitamos a todos. Necesitamos a cada uno de ustedes que nos están viendo en sus casas. Necesitamos a los funcionarios públicos. Necesitamos al Gobierno y la oposición unidos, a los empresarios y trabajadores, a los gremios y sindicatos, a toda la sociedad civil, chilenos y migrantes. Hoy es cuando debemos unir nuestras fuerzas, voluntades y corazones para salvar vidas”, remarcó Piñera.