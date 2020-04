Evelyn Matthei se sinceró sobre crisis en municipio de Providencia: “Partí por bajarme yo el sueldo”

El desafío de Evelyn Matthei durante las próximas semanas será recortar $15 mil millones de gastos en la Municipalidad de Providencia. “En este momento, no lo puedo estar pasando peor (…) No llego a fin de año. Y los municipios no nos podemos endeudar, no tenemos permiso para endeudarnos. Nadie nos presta”, expresó la alcaldesa de la comuna.

Con estas palabras, la edil se sinceró en el programa Sigamos de Largo de Canal 13 acerca de la crisis económica que vive el municipio, primero por las consecuencias del estallido social y luego por la emergencia sanitaria del Covid-19, que incluso dejó a la comuna en cuarentena, la que ya finalizó.

“Partí por bajarme yo el sueldo. Es tan fácil cortarles a todos los demás y uno seguir piola. Ahora, no me lo puedo bajar legalmente porque está fijada por ley, pero lo que estoy haciendo es donarlo a la municipalidad“, sostuvo Matthei.

La alcaldesa repasó los momentos más complejos de los últimos meses, en especial la destrucción de bibliotecas de Providencia y el despido de 200 trabajadores del municipio, la mayoría relacionados con las actividades para el adulto mayor.

“Las bibliotecas están todas vandalizadas, destruidas, eso no va a funcionar hasta en tres, cuatro años más. Tuve que sacar a todo el mundo. No tengo cómo pagarles. No llego a fin de año y todavía no logro cortar todo lo que tengo que cortar”, añadió Matthei.

Respecto a cómo seguirá enfrentando la situación financiera de Providencia, la edil remarcó que “tampoco me voy a endeudar. Muchas veces la forma de endeudarse es dejar de pagar a Enel, por ejemplo, lo que sea. Si te dieron el servicio, tú pagas. Y si no puedes pagar, cortas el servicio“.