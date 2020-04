Matthei por levantamiento de cuarentena en Providencia: “Esto no es chipe libre”

En vista del levantamiento de la cuarentena desde este lunes, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, apuntó a que más allá de la medida, no significa que se deben dejar de lado las medidas de autocuidado con respecto al coronavirus Covid-19.

“En Providencia se levanta la cuarentena, sin embargo, esto no es chipe libre. Nuestros parques y plazas van a mantenerse cerrados, los adultos mayores de 80 años no pueden salir y ojalá los mayores de 65 años tampoco lo hagan, eso significa que ojalá los vecinos les ayuden a hacer las compras”, sostuvo.

Matthei hizo un llamado a ser “súper responsables, la cuarentena es muy difícil en Providencia, porque la inmensa mayoría de la gente vive en departamentos, y estar en un departamento encerrado con niños es muy duro”.

La alcaldesa cerró recordando que si no tomamos las medidas “y tenemos nuevamente brotes van a volver a imponer la cuarentena, por lo tanto, de verdad, seamos responsables. Evitemos todo tipo de aglomeraciones y recuerden que esto no significa que haya pasado el peligro, el peligro está ahí y no es chipe libre, es un poco más de libertad de la que teníamos hasta hoy”.