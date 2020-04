Mañalich confirmó que la exseremi de Salud Rosa Oyarce no trabajará en el Minsal

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó este jueves que la exseremi de Salud de la región Metropolitana, Rosa Oyarce, no trabajará en el Minsal.

Cabe recordar que la subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó el miércoles que Oyarce dejaría su cargo para incorporarse al Ministerio de Salud y trabajar en el plan Covid-19.

Declaraciones contrarias a las de la exseremi, quien se mostró en desacuerdo con la solicitud de su renuncia, y espetó que tenía que pensar sobre la oferta.

Finalmente, el mismo Mañalich dejó entrever que Rosa Oyarce habría rechazado el ofrecimiento.

“Ella tiene un cargo de planta en un municipio. Hablé con ella en la mañana y va a retornar a ese cargo“, expresó, sin dar mayores detalles.

Agregando que “por supuesto no me voy a referir a la evaluación en particular de una persona en público“.

Sin embargo, el titular de la cartera previamente dijo en una entrevista que la salida de Oyarce que “tiene que ver con una mala evaluación global, una evaluación insuficiente“.