Exseremi de Salud, Rosa Oyarce, sobre solicitud de renuncia a su cargo: “No me merecía ese trato”

La exseremi de Salud de la región Metropolitana, Rosa Oyarce, dio su versión sobre su salida del cargo para incorporarse al Ministerio de Salud, anunciada por el mismo Gobierno.

“Yo creo que una persona que una persona como yo, que me he sacado la mugre por la gente, no me merecía ese trato“, aseveró en conversación con Bienvenidos de Canal 13.

Contando que “a mí se me solicitó la renuncia (el día 26 de marzo) cuando nos fuimos con teletrabajo en cuarentena”, debido a que estuvo en contacto con un funcionario con Covid-19, pero dio negativo en el test.

Asimismo, opinó que la decisión sobre su salida fue “arbitraria” y que no hubo mucha explicación al respecto.

De igual forma, confesó que en febrero le habían “soplado” sobre la posible decisión, ya que “yo me tomaba ‘atribuciones’, pero la autoridad sanitaria no se toma atribuciones, las tiene. Se las otorga el Código Sanitario”.

La exseremi informó que efectivamente recibió una llamada del ministro de Salud, Jaime Mañalich, para que ingresara a trabajar al Minsal en el plan Covid-19, pero espetó que será una decisión que se analizará.

“Yo estaba en un cargo político (…) Tengo que pensarlo bien“, concluyó.

Puedes revisar sus declaraciones completas haciendo clic aquí.