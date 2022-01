Luis Jiménez y su frustrado retiro del fútbol tras seguir en Palestino: “No encontré el apoyo para dejar de jugar”

Luis Jiménez, delantero de Palestino, conversó este lunes con Los Tenores de ADN, en donde se refirió a su frustrado retiro del fútbol tras finalizar el Torneo Nacional 2021, por lo que decidió finalmente continuar en el cuadro “Árabe” para este 2022.

“Yo tenía le decisión de no seguir en Palestino. Se lo comuniqué al club antes de que terminara el torneo. Mi idea era no seguir jugando pero no encontré el apoyo en mi círculo cercano para dejar el fútbol, me tuve que replantear el tema y hoy sigo contento el equipo”, confesó el “Mago”.

En cuanto a las razones para querer colgar los botines, Jiménez señaló que “el año pasado fue difícil, en lo personal me fue bien pero el fútbol es colectivo. En general no fue un año positivo, terminé con pubalgia, que es una lesión nueva y jodida. Yo no quiero ser un peso para el equipo, quiero jugar porque me siento un aporte”.

El jugador de 37 años destacó el arribo del nuevo entrenador Gustavo Costas, pero aseguró que “nos falta aún, este es un plantel muy corto. Se fueron jugadores importantes, faltan un par de nombres para armar el plantel. Si uno quiere pelear cosas importantes es necesario tener gente de experiencia”.

Además, el ex Inter de Milán puntualizó en los rumores que lo vincularon con Colo Colo para este 2022. “Me llamaron varios clubes, uno de estos fue Colo Colo, les agradecí la intención, pero nunca hubo negociación. No firmé nada, di mi palabra y eso lo respeto”, sostuvo.

Por último y de cara al duelo entre Chile y Argentina por Clasificatorias, Luis Jiménez comentó que “será un partido especial, estamos en una situación donde necesitamos puntos. A uno le gustaría llegar con todos los jugadores a disposición, pero el que está querrá rendir al máximo. Tenemos las armas para pelear con Argentina”.