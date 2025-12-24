;

“Se sintió un balazo”: violento turbazo afecta a familia mientras guardaba su auto en Puente Alto

Los delincuentes sustrajeron $100 mil en efectivo y diversas especies de valor, las que cargaron en el vehículo en el que se desplazaban.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

En horas de esta madrugada, una familia sufrió un violento robo en el modo ‘turbazo’ en su casa por parte de un grupo de sujetos en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió en el pasaje Cerro Yanteles, cuando el propietario del inmueble se disponía a guardar su vehículo.

En ese instante, fue interceptado por otro automóvil, desde el cual descendió un número indeterminado de sujetos que lo intimidaron con armas de fuego para luego ingresar al domicilio.

“Se sintió un balazo”

En el lugar, sustrajeron $100 mil en efectivo y diversas especies de valor, las que cargaron en el vehículo en el que se desplazaban. Tras concretar el robo, huyeron del sector.

En diálogo con Radio ADN, una vecina relató que “justo el vecino salió a guardar su auto y ahí lo pillaron y lo golpearon (...) Activaron la alarma porque se sintió un balazo”.

