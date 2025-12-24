;

Feriado bancario en Chile: CMF confirma qué día cerrarán los bancos al público y llaman a anticipar trámites

El anuncio cobra especial relevancia por el alto movimiento financiero de fin de año, marcado por pagos de sueldos, aguinaldos, compras y transferencias masivas.

Juan Castillo

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que el miércoles 31 de diciembre las sucursales bancarias no atenderán al público, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 21.791, publicada el pasado 17 de diciembre en el Diario Oficial.

La normativa repone el feriado bancario de fin de año, el cual había sido eliminado en 2023 a raíz de la Ley Fintec (Ley N° 21.521), que había modificado el calendario de funcionamiento de las entidades financieras.

Con esta modificación legal, el último día hábil bancario de 2025 será el martes 30 de diciembre, por lo que no habrá atención presencial en bancos durante la jornada del 31, una fecha clave para pagos, transferencias y trámites de cierre anual.

Desde la CMF llamaron a la ciudadanía a planificar con anticipación sus trámites presenciales, especialmente aquellos que requieren atención en sucursal, como depósitos, pagos, giros o gestiones administrativas.

La CMF reiteró su recomendación de anticipar trámites y movimientos de dinero, para evitar contratiempos durante los últimos días del año.

