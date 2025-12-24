Una cifra millonaria: Vardoc reveló cuánto dinero ganó tras colaborar con Anita Alvarado en video hot
El exstreamer en marzo de este año abrió su cuenta en Arsmate.
Fue en septiembre de este año que el exyoutuber chileno, Vardoc, sorprendió a todos al colaborar con Anita Alvarado en Arsmate, una conocida plataforma para adultos.
Ahora, transcurridos tres meses desde aquella colaboración, el exstreamer dio a conocer cuál fue el monto de dinero que ganó gracias al video que grabó con la “Geisha” chilena.
En diálogo con FMDos, Vardoc comentó que poco a poco ha ido profesionalizando su proyecto en la plataforma para adultos, en donde abrió una cuenta en marzo de este año.
Respecto a la colaboración con Alvarado, el exyoutuber detalló que “fue una experiencia bastante buena”.
“De hecho, el primer mes yo dije que había llegado a los 2.400 suscriptores. Terminé llegando ese mes a los 3.400 suscriptores“, especificó.
Con una suscripción cercana a los 5 dólares, Vardoc reveló que gracias a su colaboración con Anita se hizo de más de 15 millones de pesos chilenos.
“Mucha gente, gracias a eso, se quedó en el contenido... Yo soy terrible ofertón, po, we... Tengo re buena oferta y bueno, y ahora qué mejor, tengo dos pololas también y una casa grande. Así que sí, se nos viene bueno. Es lo mejor”, concluyó el creador de contenido.
