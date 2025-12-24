Una cifra millonaria: Vardoc reveló cuánto dinero ganó tras colaborar con Anita Alvarado en video hot

Fue en septiembre de este año que el exyoutuber chileno, Vardoc, sorprendió a todos al colaborar con Anita Alvarado en Arsmate, una conocida plataforma para adultos.

Ahora, transcurridos tres meses desde aquella colaboración, el exstreamer dio a conocer cuál fue el monto de dinero que ganó gracias al video que grabó con la “Geisha” chilena.

En diálogo con FMDos, Vardoc comentó que poco a poco ha ido profesionalizando su proyecto en la plataforma para adultos, en donde abrió una cuenta en marzo de este año.

Respecto a la colaboración con Alvarado, el exyoutuber detalló que “fue una experiencia bastante buena”.

“De hecho, el primer mes yo dije que había llegado a los 2.400 suscriptores. Terminé llegando ese mes a los 3.400 suscriptores“, especificó.

Con una suscripción cercana a los 5 dólares, Vardoc reveló que gracias a su colaboración con Anita se hizo de más de 15 millones de pesos chilenos.

“Mucha gente, gracias a eso, se quedó en el contenido... Yo soy terrible ofertón, po, we... Tengo re buena oferta y bueno, y ahora qué mejor, tengo dos pololas también y una casa grande. Así que sí, se nos viene bueno. Es lo mejor”, concluyó el creador de contenido.