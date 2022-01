Luis Jiménez no seguirá en Palestino: “Estoy viendo si sale alguna opción interesante para el próximo campeonato”

Mientras el mercado de pases del 2022 se mueve con todo, y los equipos comienzan a definir sus planteles para la temporada venidera, Luis Jiménez confirmó que no seguirá en Palestino y busca equipo para el año que comienza.

El ariete, figura con los “árabes” en las últimas temporadas, que incluso lo llevaron de regreso a la Selección Chilena de Fútbol, conversó con AS Chile, y entregó detalles de su salida del cuadro de La Cisterna, de las opciones que tuvo para llegar a Colo Colo y de su futuro más próximo.

Primero, comentó su actual momento contractual con Palestino: “estoy a la espera. Terminé mi contrato con Palestino y estoy viendo si sale alguna opción interesante para el próximo campeonato”, partió indicando.

A la vez, tuvo palabras para el presidente de Palestino, Jorge Uauy, quien dijo que no pudieron renovarle a Jiménez por sus supuestas altas pretensiones económicas: “la verdad es que no sé a qué se refiere, ya que por el cariño y respeto que hay, y como yo creo que se deben manejar las cosas”, dijo.

“Le comuniqué a Palestino antes de que terminara el campeonato pasado, mucho antes de que terminara, que no seguía, que no iba a renovar mi contrato. Y antes que terminaran los últimos partidos lo hice de manera oficial con la comisión de fútbol y una llamada telefónica con Jorge Uauy, así que no sé a qué se refiere con el “hicimos lo posible”, porque nunca hubo una negociación, no hubo nada. Yo fui bastante claro con mi decisión y creo que era el término de un ciclo”, agregó el delantero.

Luis Jiménez se va de Palestino: Su futuro y Colo Colo

La conversación de Luis Jiménez continuó con las chances que tiene para seguir jugando: “no estoy buscando un contrato largo, no busco firmar el contrato de mi vida. Lo que busco es lo deportivo, eso es lo primordial. Por eso no entiendo la declaración de Uauy”, insistió.

Sobre la opción de llegar a Colo Colo, Jiménez aseguró que: “a mi, personalmente, no me ha llamado nadie, pero sí sé que hubo un sondeo de parte de Colo Colo, pero parece que no fue nada más que eso”, indicó.

Incluso, adelantó que la opción del retiro toma fuerza: “si no llega lo que quiero, sí. Y es algo que en estos momentos no pasa por lo económico”, sostuvo Luis Jiménez.

Su futuro en La Roja

El delantero indicó que de momento no tener equipo, lo perjudica para la próxima convocatoria de La Roja con miras a las Clasificatorias: “seguramente no es la situación ideal. Ya me perdí los últimos dos partidos de las Eliminatorias y lo ideal sería estar entrenando ya con algún club“, indicó el ariete.

Respecto a las chances que tiene de decir presente en Qatar 2022, Luis Jiménez aseguró que: “sería un sueño, espectacular, coronar mi carrera jugando un Mundial, pero para eso, primero, tengo que estar en la selección; y segundo, tenemos que clasificar a Qatar. En el fútbol nunca está nada escrito. Todo es mucho trabajo. Pero lo primero es ver qué va a pasar con mi futuro en estas fechas, ver si voy a encontrar algún equipo en el cual pueda jugar”, cerró.