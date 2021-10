Luis Jiménez tras la victoria sobre Venezuela: “Estamos en la pelea cuando nadie creía”

En lo que fue el penúltimo encuentro de la jornada 12 de las Clasificatorias, y que terminó en una verdadera fiesta en Las Condes, Chile venció con autoridad a Venezuela por 3-0 en el Estadio San Carlos de Apoquindo rumbo a Qatar 2022, y uno de los que brilló en Las Condes, fue Luis Jiménez.

Tras el encuentro llegó el momento de los análisis, y la mayoría de ellos se centraron en los tres puntos que dejó Chile en nuestro país ante una Venezuela que prácticamente está fuera del próximo mundial.

Uno que enfrentó a Venezuela en el pasado y que hoy repitió su buena actuación fue Luis Jiménez “estamos vivos, estamos en la pelea. Cuando nadie creía, nosotros seguíamos creyendo y estamos ahí en la pelea”, partió diciendo en zona mixta.

“En el fondo lo que nosotros tenemos que hacer es lo que nos pide el técnico en beneficio del grupo. Es lo que me pedía el entrenador y creo que aporté más que en el partido anterior”, agregó el volante de La Roja.

Insistió en que “este es el camino, nosotros siempre hemos creído y en estas fechas llegaron los resultados. Me voy feliz porque estoy viviendo algo que no me esperaba, siento que le puedo entregar cosas a la Selección aún, puedo seguir aportando y eso es lo importante y lo más relevante es que estamos vivos”, indicó.

Respecto a las críticas contra Martín Lasarte y la Selección en general, Luis Jiménez sostuvo que “pasa más por el tema de la prensa, en su momento cuando estaba (Reinaldo) Rueda lo dije, que era muy ruda la crítica“, esgrimió.

“Pero el grupo es increíble, la generación dorada nos llevó a un nivel increíble, a tenernos un respeto de las otras selecciones. El profe está super convencido, nunca ha tenido ninguna duda que podemos clasificar, creo que si no estaba convencido no habría tomado este desafío”, cerró el volante de Palestino.