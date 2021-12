Agente de Javier Parraguez sobre el futuro del delantero: “La lógica me dice que sigue en Colo Colo sin ningún problema”

En pleno inicio del mercado de pases en el fútbol chileno, Blanco y Negro aún define los jugadores que fichará para el próximo año y los nombres que no seguirán en el club. En este escenario, uno que mantiene una interrogante por su presente en Colo Colo es el delantero Javier Parraguez.

Al “Búfalo” le queda un año más de contrato con el “Cacique”, pero su continuidad en Macul no es del todo confirmada. Pese a esto, su representante, José Luis Carreño, afirmó que desde la dirigencia alba “no me han dicho absolutamente nada y la lógica me dice que sigue en Colo Colo sin ningún problema”.

“Yo creo que si lo quisieran sacar, ya me habrían comentado, porque en este minuto estamos en época de transacciones y yo tendría que estar ofreciéndolo, esa es mi labor”, aseguró el agente de Parraguez.

Por lo mismo, Carreño reconoció que “sería demasiado irresponsable salir a ofrecer a un jugador donde el club dueño de su pase no me ha dicho nada. Sería faltarle el respeto a Colo Colo”.

Por último, el representante de Javier Parraguez destacó la campaña que tuvo el delantero este año en Colo Colo. “Aportó, todo el mundo lo sabe. Recibió muchas críticas y tuvo la fortaleza de aguantar todo. Se hizo muy fuerte”, concluyó.

El exatacante de Huachipato terminó el Torneo Nacional 2021 con 4 goles en 13 encuentros disputados con los albos.