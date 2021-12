Cristián Zavala y sus ganas de un nuevo desafío con Colo Colo en el camino: “Quiero dar ese salto, me lo gané”

Cristián Zavala fue uno de los delanteros más destacados de Deportes Melipilla y del Torneo Nacional este 2021, con grandes actuaciones que lo llevaron a jugar por la Selección chilena en una gira internacional y llamó la atención de otros clubes, entre ellos, Colo Colo.

“No me han llegado ofertas a mí. Todo le llega a mi representante. Con ellos no he podido conversar. Les he pedido que no me avisen y que no me llenen la cabeza de cosas, porque no me sirve. Lo de Colo Colo no lo tengo claro, no sé qué tan real es, pero, si es así, quiero dar ese salto, me lo gané”, confesó el ariete en diálogo con La Tercera sobre los rumores que lo acercan al “Cacique”.

Entorno a su futuro, Zavala afirmó que tras haber tenido una reunión con la dirigencia de Deportes Melipilla “se va a resolver qué va a pasar conmigo. El contrato está vigente así que, de no pasar nada, voy a seguir en Melipilla. Y si no, voy a dar el salto que quiero dar”.

Además, el jugador de 23 años reconoció su deseo de competir a nivel internacional. “Yo quiero jugar la Copa Libertadores, porque fui a la Sudamericana, con Coquimbo y no pude sumar minutos. Quiero sentir esa presión, quiero ir a un equipo grande. Si no se da en Chile, no tengo problema en que sea afuera”, aseguró.

Por último, Cristián Zavala expresó sus ganas de seguir aportando a La Roja. “Lo que espero para el próximo año es seguir manteniéndome en las nóminas de la Selección o, al menos, en la mira. Si hay Eliminatorias o microciclos, quiero ir a todo. De esa forma, puedo mejorar”, sentenció.