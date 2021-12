Diego “Mono” Sánchez le dijo adiós a Unión Española con profunda tristeza: “Di hasta lo que no podía dar”

Durante la jornada de este viernes, Diego “Mono” Sánchez se despidió de Unión Española con un sentido mensaje en sus redes sociales, luego de pasar 8 años defendiendo el arco de los “Hispanos”.

“Llegó el día que jamás pensé que iba a llegar. Hoy después de 8 años con una tristeza tremenda me despido de este club que me ha dado las alegrías más grandes e importantes en mi vida y en el fútbol”, señaló de inicio el portero.

El guardameta aseguró que se va “con la frente en alto y por la puerta ancha habiendo logrado campeonatos y récord. Me voy tranquilo de que di hasta lo que no podía dar. No me importaron las recomendaciones médicas, siempre tuve en mente jugar todos los partidos sea como sea”.

El “Mono” Sánchez también se refirió a las cosas malas que vivió en el “Rojo”. “Me voy con sensaciones raras, sensaciones que prefiero callar. Muchas veces se me apuntó a mi como la “manzana podrida” o como el “cáncer” de Unión Española y eso duele (porque yo no era), los que me conocen o pasaron por Unión jamás podrían decir algo así”, afirmó.

“Sin más que decir los dejo sin saber qué pasará más adelante, pero dejo una parte de mi corazón en la hermosa Catedral Estadio Santa Laura”, concluyó Diego Sánchez en su emotivo adiós a Unión Española.