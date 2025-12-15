;

VIDEO. Los Leones se quedan con en el primer partido de la final de la LNB ante CD Valdivia: extranjeros brillan en la victoria

Los representantes de la Región de Valparaíso aprovecharon su localía para quedarse con el primer duelo de la serie al mejor de cinco partidos.

Javier Catalán

Diego Saez

Foto: @chilelnb

Foto: @chilelnb

Este lunes se dio inicio a la final de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile, donde Los Leones de Quilpué se enfrentaron al Club Deportivo Valdivia en el primer partido de la serie al mejor de cinco.

En el duelo disputado en el gimnasio del Club Felino, en la Región de Valparaíso, fueron los locales quienes se quedaron con el primer triunfo por un marcador de 70-63.

La gran figura de la noche en Quilpué fue el neerlandés-español Terrence Bieshaar, quien durante el desarrollo del juego anotó 17 puntos, con tres triples incluidos. Otro que se lució a favor de los “Felinos” fue el estadounidense Kiandre Gaddy, quien también aportó 17 unidades.

Por el contrario, en el caso de los valdivianos, uno de los jugadores que llegaba con altas expectativas era el norteamericano Lenel Henry, pero apenas pudo convertir tres canastas, cuando durante la temporada promediaba más de 18 puntos.

Con la primera victoria de la serie en el bolsillo, este martes se disputará el segundo encuentro de la final, donde nuevamente Los Leones de Quilpué serán locales ante el Club Deportivo Valdivia, desde las 20:30 horas.

