Dos fallas en Subestación San Cristóbal dejan sin luz a 18 mil clientes en la RM: Delegación Presidencial anuncia corrección en cuentas de afectados

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana informó que un corte de luz afecta a unos 18 mil clientes de Santiago, Providencia y Recoleta debido a dos fallas en la Subestación San Cristóbal: una en la celda de la estación y otra en el Transformador Número 1.

Se estima que la reparación durará entre 4 y 5 horas. Enel activó un protocolo de respaldo energético para usuarios electrodependientes, mientras que el Hospital del Trabajador opera con grupo electrógeno.

Además, se indicó que los datos de afectados en la página web de la empresa no son correctos. La compañía también anticipó una corrección al alza en las cuentas de los clientes impactados.