VIDEO. Unplugged involuntario: Stewart Copeland termina concierto a oscuras tras corte de luz en la RM
El histórico baterista de The Police realizó un único concierto en el Teatro Municipal de Santiago para revivir los clásicos de la banda. Lo que nadie tenía pensado es que el concierto terminaría con el público coreando los temas casia cappella luego de que casi 57 mil hogares quedaran sin electricidad en Santiago y Providencia.
