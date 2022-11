El debut de Aitana en Chile: “Creo que lo bonito de la vida es no solamente quedarte en un mismo lugar”

“Y aquí estoy, ultrasolo”, tararea Aitana mientras le hacen una sesión de fotos, en uno de los salones del hotel donde se hospeda en Santiago. La artista española, que ha tenido un maratónico ascenso en su carrera, se encuentra en Chile para realizar su primer concierto. Este miércoles, en el Teatro Caupolicán, la cantante repasará los éxitos que suman millones de reproducciones en las plataformas digitales.

En entrevista con ADN, Aitana habló sobre el show con el que debutará en el país y el cariño que recibió desde el minuto uno, cuando sus fans la recibieron con regalos y abrazos en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Prólogo: Aitana Ocaña, 23 años, San Climent de Llobregat

Su carrera comenzó en 2017, cuando formó parte del resurgimiento de Operación Triunfo en España. Llegó hasta la final, obtuvo el segundo lugar y se convirtió en una de las participantes más queridas del talent show.

Gracias al pacto entre el formato de RTVE y Universal Music Spain, Aitana comenzó su periplo musical definitivo, muy instalada en el pop y los nuevos sonidos. Ya sean baladas románticas como Vas a quedarte y Con la miel en los labios, o temas más rítmicos como Teléfono o Mon Amour, la cantante cuenta con un registro vocal armónico y potente que realza su interpretación.

El primer trabajo de Aitana fue Tráiler, un EP de 2018 que caló hondo en sus seguidores y la posicionó en los ránkings. Ello se ratificó con Spoiler, su primer LP, para luego dar paso a distintas colaboraciones, desde los colombianos Morat hasta sus excompañeras de Operación Triunfo, Amaia y Lola Índigo.

Más tarde llegó 11 Razones, disco de canciones en solitario y otras compartidas con Beret, Natalia Lacunza (también de OT), Cali y El Dandee y Sebastián Yatra. Esta es la placa que protagonizará su concierto en el Caupolicán.

A todo lo anterior se suma una notable carrera como influencer. Tiene su propio perfume, es embajadora de Yves Saint Laurent, trabaja con marcas de la talla de Puma y Pantene, y ha protagonizado distintas portadas de revistas.

Primera parte: el disco de oro

¿Cómo ha sido esta conquista de América, esta primera vez en Chile? ¿Qué expectativas tienes del show que vas a presentar en el Teatro Caupolicán?

“Después de la llegada a Chile, que fue absolutamente… me quedé en shock, no me esperaba para nada lo que pasó. Es la primera vez que vengo a Chile y entonces básicamente llegar por primera vez en mi vida y ver el recibimiento que tuve en el aeropuerto, para mí realmente fue una locura. Voy con muchísimas ganas al concierto, no sé lo que me voy a encontrar. No conozco al público chileno, realmente, mi primer acercamiento ha sido en el aeropuerto”.

“Siempre me han mandado muchos mensajes, por Twitter, todo lo que he visto del club de fans, es una locura. Tenía muchas ganas de hacer estas entrevistas, pero tengo ansias por el concierto y conocerles a todos, cantar todos juntos. Creo que eso para mí es lo más importante, no poder conocer al público de cada país, pero estar conectado con ellos con la música, para mí eso es lo más importante”.

Y ese cariño que recibiste del público chileno en el aeropuerto… ¿Esperabas venir alguna vez a Chile?

“O sea, sin duda sabía que tenía que venir a Chile, no sabía cuándo. La primera vez que me dieron un disco de oro fuera de mi país fue en Chile, con Tráiler, mi primer EP. Recuerdo que la noticia me la dieron cuando estaba en el cine y literal, vi el mensaje y salí del cine. Fue llamar a mi mánager y era ‘cómo está pasando eso’, ‘cómo va a ser esto real’, era muy fuerte”.

“Entonces sabía que obviamente tenía que venir sí o sí. Lo que no sabía era exactamente cuándo. Ahora que hemos hecho esta primera gira en Latinoamérica, hemos empezado poco a poco y sabíamos que Chile no podía faltar“.

¿Has tenido alguna relación con artistas de nuestro país?

“En su momento, Cami viajaba mucho a España. Me gusta mucho todo lo que hace y también estuvo colaborando con Antonio José. Estuve viendo mucho y pude compartir con ella, me encanta como artista y como persona. Sé que aquí es súper querida. Luego Denise Rosenthal, también me encanta. La conocí por Lola Índigo, cuando hicieron una canción con Danna Paola, que me encantó también la canción”.

“Ahora siento que como a un nivel más urbano, la canción Ultrasolo, que es de Polimá Westcoast, él me encanta, junto con Cris MJ. Me puse esa canción en bucle todo el tiempo. Creo que hay muchos artistas que están emergiendo y que están empezando, como de mi generación, más jóvenes, que también están aquí en Chile y llevan su música alrededor del mundo. Eso me gusta mucho”.

Segunda parte: de OT hasta la cima

Repasemos un poco lo que ha sido tu carrera. Desde Operación Triunfo tuviste un ascenso muy meteórico. ¿Cómo viviste ese momento en el que tu carrera empezó a ascender muy rápido, pero también tuviste una muy buena acogida, que hizo que llegaras acá a Chile?

“Es verdad que mi carrera pasó de la nada, de salir de mi pueblito, donde yo jamás había cantado en ningún concierto y menos en un plató de televisión… delante de más de 12 personas, de 12 a 20, porque son mi familia. Cuando hacíamos las navidades, nunca había cantado. Entonces pasé de nada a de repente un programa que en su momento se hizo, pero llevaban como 10 años sin hacer ningún programa. Volvimos nosotros y fue un boom a nivel nacional”.

“Cuando salí, pues obviamente me conocía mucha gente en España. Sabía que eso era algo irreal, realmente necesitaba trabajar duro, como para que eso no fuese una subida y luego la bajada en picado, por creerte que ya lo tienes todo, cuando no. Nunca tienes nada, siempre tienes que estar trabajando, trabajando y trabajando. Eso es lo más importante”.

“Que hayan pasado cinco años y que todo haya ido in crescendo, con una evolución bonita, no solamente de estar más arriba o más abajo, sino simplemente hacer canciones que le lleguen a la gente, de sentirme querida, como me siento cuando viajo a los lugares y cuando salgo a la calle. Muchas veces me dicen ‘ay, no te molesta cuando vas por la calle y que te paren o que te conozcan’. Eso es lo más bonito que tiene mi trabajo. El perder la privacidad, que sea una consecuencia de mi carrera, de la música, de lo que tengo ahora mismo, a veces echo de menos… no sé, ir a una discoteca y que haga lo que haga nadie esté pendiente”.

“Es inevitable. Esas cosas ocurren y no pasa absolutamente nada. Que me paren, me digan ‘me gusta tu música’, ‘me gusta tu disco’, ‘me ha servido mucho esta canción’. Que me cuenten sus experiencias, cuando hablamos de inspiraciones o lo que sea. Muchas veces cuando me para la gente por la calle y nos ponemos a hablar de las canciones y de lo que sienten en sus experiencias y de lo que han vivido. Eso a mí también para mí es muy inspirador a la hora de hacer canciones”.

“Entonces sí siento que ha sido un proceso muy bonito, que espero seguir viendo a lo largo de toda mi vida. Espero que en mi vida pueda dar muchos más conciertos, no solamente en España, sino venir a Chile y poder estar en diferentes lugares del mundo. Para mí eso es como lo más bonito, no solamente porque mi música llegue a ellos, sino por yo también conocerlos a ellos, su cultura”.

“Creo que lo bonito de la vida es no solamente quedarte en un mismo lugar. Y bueno, que yo tengo la suerte y la oportunidad de poder salir y poder conocer, porque no sólo tenemos que abrir nuestra mente, nuestro mundo y ver qué es lo que hay alrededor de donde vivimos, de nuestro planeta, eso es súper bonito”.

Tercera parte: las razones que mueven a Aitana

Has estado en muchos escenarios, has tenido muchos sold out. ¿Hay algún escenario en particular que te atraiga acá en Chile? ¿Uno que sea soñado?

“Mira, yo creo que todo tiene que ir poco a poco, sabes. O sea, para mí es soñado el poder venir al Teatro Caupolicán. Poder cantar en ese lugar tan emblemático y tan bonito, eso para mí es un sueño cumplido. No me gusta ser avariciosa, de salir como ‘ah, yo quiero ese lugar, el más grande'”.

“En plan sí, es increíble hacer un lugar grande, porque bueno, viene más gente, más gente escucha y más multitudinario es todo. Pero el poder venir a un país y tocar en este lugar, para mí eso ya es un sueño, eso ya es un sueño cumplido. Lo que tenga que venir luego pues ya vendrá y ya veremos a ver qué pasa y ya está. Pero no me gusta ser avariciosa en ese aspecto, ni sentir que con más es mejor”.

Sobre las últimas canciones que has lanzado, hace poco estrenaste “Otra vez”. ¿Cómo has ido definiendo tu estilo musical? Uno parte en el mundo de la música, empieza a probar distintos estilos. ¿Has encontrado algún sonido que te haga sentir cómoda?

“Sin duda, creo que lo que llevo haciendo a lo largo de toda mi carrera y lo que yo creo que voy a hacer siempre, es el pop, que es lo que más me gusta. Lo que me gusta son las canciones comerciales, las canciones que suenan en radio, no por el simple hecho de sonar en radio, sino porque me gustan. O sea, cuando cojo Spotify y mis auriculares me pongo ese tipo de canciones, porque es lo que yo escucho y es lo que me gusta”.

“Eso sí, dentro del pop me gusta ir como variando. Me gusta mucho hacer baladas, me encantaría hacer un disco de baladas, es algo que tengo como pendiente. Pero justo lo que estoy preparando ahora, lo que se viene, es un disco más electrónico, como más pop completamente, pero sí que tiene como más variantes a nivel, pues eso de la electrónica, de ese tipo de sonidos, eso es lo que estoy un poco preparando ahora mismo”.

“Pero me gusta ir variando dependiendo del disco. Por ejemplo, el disco anterior era como más pop rock. Ahora quiero hacer más pop electrónico. El primero era como más de baladas y de pop más comercial, pop a lo mejor urbano. El primero sí que fue más de encontrar un poco el sonido y ahora como que me estoy como adentrando más en cada tipo de variantes del pop“.

Epílogo: Rubirena y La Última

En este punto de la conversación, le preguntamos a Aitana si sabía que “Con la miel en los labios”, uno de sus hits, musicalizó el romance de Rubí y Macarena, más conocidas como “Rubirena”, en la teleserie Edificio Corona, que emitió Mega en su horario vespertino.

“Me lo contaron. De hecho fue muy importante, me lo contó todo el mundo en España, todo el mundo. Aquí en Chile en Twitter me lo ponían y me etiquetaban. Eso me pareció súper bonito. A mí desde luego antes de utilizar canciones, sobre todo en series, te preguntan, tienen que preguntar aquí pues si está bien, si todo bien”.

“Recuerdo que mi manager me lo contó y fue como… Dios, qué bonito que quieran utilizar esta canción tan especial para mí, en algo tan especial como esa serie y la historia de dos chicas que se enamoran que me parece precioso. Entonces le agradecí mucho y no me acordaba. Ahora me la acabas tú como de recordar y es verdad que eso fue muy bonito”.

Luego, Aitana detalló lo que será el estreno de La Última, serie de Disney+ en la que debutará como actriz junto a su pareja, Miguel Bernardeau. El lanzamiento será el 2 de diciembre y ya está en curso la promoción.

“Tengo muchísimos nervios, es mi debut como actriz“, expresó. “Es una serie además que abarca música, boxeo, lucha, ir a perseguir tus sueños, disfrutarte del camino, no solamente tener como objetivo la meta, sino disfrutar de todo y caminar hasta llegar a la meta. Creo que es una serie muy real”.

“Estamos muy acostumbrados a ver series donde tú la ves y dices, ‘a ver, esto no ocurre en la vida real’. Entonces también creo que es importante que las plataformas muestren también cosas que de verdad pasan, que te entren en historias, que digas, wow, creo que podría llegar a ser esa persona o creo que podría conocer a ese tipo de persona. Me he visto en cosas similares. Eso es lo bonito, yo creo, lo que conecta realmente con la gente. Entonces tengo muchas ganas y estoy muy nerviosa, la verdad”.