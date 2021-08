“Hay que amar sin miedo”: “Rubirena” se tomó el último capítulo de Edificio Corona

Cuando comenzó Edificio Corona, la promoción de la teleserie estuvo enfocada en los actores Francisco Melo y Paola Volpato: sin embargo, el verdadero protagonismo lo tuvieron Rubí (Vivianne Dietz) y Macarena (Hitzka Nudelman), más conocidas como “Rubirena”.

Este lunes, la ficción de Mega llego a su fin y lo más esperado del último capítulo fue, precisamente, el desenlace de la pareja de chicas que marcaron un hito en el horario vespertino, en términos de visibilidad lésbica y perspectiva de género.

Esto fue lo que precisamente destacaron los fanáticos de la pareja, principalmente mujeres, quienes siguieron de principio a fin esta arista de la trama de Edificio Corona, que tuvo momentos de dulce y agraz, principalmente por las dificultades que debieron enfrentar para estar juntas.

Lo cierto es que durante el último capítulo se mostró un beso más de “Rubirena” y consolidaron su amor, con un “yo quiero durar pa’ toda la vida contigo“.

La historia de la pareja ha cautivado tanto a la audiencia que, en la recta final de la teleserie, muchos seguidores pidieron un spin-off de las chicas, tal como se ha estilado en otras teleseries nacionales como Los Cárcamo, Sucupira y Brujas.

Pero no sólo hubo aplausos para ambas chicas en la ficción. Las actrices Vivianne Dietz e Hitzka Nudelman también fueron elogiadas por estos roles, por lo que “Gracias Vivi e Hitzka” fue una de las frases más comentadas en Twitter, junto con “Rubirena”.

“No se escondan nunca“, escribió Dietz en su cuenta de Instagram. “Espero con esta historia hayamos aportado un granito de arena para abrir mentes y empezar a mirar con el corazón. En realidad, sé que sí y eso me pone feliz. Hay que amar sin miedo, esa es la ley“, expresó a su vez Nudelman.

La wea era verdad, pero no me importa, grabaron un tik tok como pareja, se dieron 2 besos, me siento recompensada, no me venga nadie a amargar wn😩

GRACIAS VIVI E HITZKA#Rubirena #Edificiocorona pic.twitter.com/llaZrpe1lK

— simpdeelshiprubirena (@simpdeelshipru1) August 10, 2021