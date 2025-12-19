Estudio revela que el barrio donde vivimos influye en el riesgo de padecer trastornos mentales

El lugar donde una persona vive puede incidir de forma directa en su salud mental. Así lo concluye un estudio académico, que identificó una relación entre el entorno socioeconómico de los barrios y el riesgo de sufrir trastornos mentales graves .

La investigación, desarrollada por académicos de España y publicada en The Conversation, analizó 106 casos de primeros episodios psicóticos registrados entre 2016 y 2022 en la ciudad de Albacete, comparándolos con 383 controles aleatorios.

Mediante herramientas de estadística espacial, los investigadores lograron ajustar los datos por densidad poblacional y detectar zonas donde el riesgo real era significativamente mayor.

Los resultados muestran que las áreas con menores ingresos concentran una mayor incidencia de este tipo de trastornos, lo que evidencia el impacto de las desigualdades económicas en la salud mental.

El análisis también consideró factores individuales ya conocidos, como el consumo de sustancias, pero subrayó el peso adicional que tienen las condiciones sociales y geográficas.

Otro hallazgo relevante es que las mujeres que viven en barrios más desfavorecidos presentan una mayor vulnerabilidad, debido a la combinación de factores económicos y sociales que agravan el riesgo.

Según los autores, este escenario refuerza la necesidad de diseñar estrategias de prevención e intervención con enfoque territorial y de género.

“Comprender cómo el entorno influye en la salud mental es clave para avanzar hacia políticas más equitativas”, concluyeron los investigadores, quienes destacaron que la prevención de estos trastornos debe abordarse como un desafío colectivo.