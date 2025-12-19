;

Estudio revela que el barrio donde vivimos influye en el riesgo de padecer trastornos mentales

El análisis internacional identificó diferencias significativas entre sectores y también puso el foco en mujeres vulnerables.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Andriy Onufriyenko

El lugar donde una persona vive puede incidir de forma directa en su salud mental. Así lo concluye un estudio académico, que identificó una relación entre el entorno socioeconómico de los barrios y el riesgo de sufrir trastornos mentales graves.

La investigación, desarrollada por académicos de España y publicada en The Conversation, analizó 106 casos de primeros episodios psicóticos registrados entre 2016 y 2022 en la ciudad de Albacete, comparándolos con 383 controles aleatorios.

Mediante herramientas de estadística espacial, los investigadores lograron ajustar los datos por densidad poblacional y detectar zonas donde el riesgo real era significativamente mayor.

Los resultados muestran que las áreas con menores ingresos concentran una mayor incidencia de este tipo de trastornos, lo que evidencia el impacto de las desigualdades económicas en la salud mental.

Revisa también

ADN

El análisis también consideró factores individuales ya conocidos, como el consumo de sustancias, pero subrayó el peso adicional que tienen las condiciones sociales y geográficas.

Otro hallazgo relevante es que las mujeres que viven en barrios más desfavorecidos presentan una mayor vulnerabilidad, debido a la combinación de factores económicos y sociales que agravan el riesgo.

Según los autores, este escenario refuerza la necesidad de diseñar estrategias de prevención e intervención con enfoque territorial y de género.

“Comprender cómo el entorno influye en la salud mental es clave para avanzar hacia políticas más equitativas”, concluyeron los investigadores, quienes destacaron que la prevención de estos trastornos debe abordarse como un desafío colectivo.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad