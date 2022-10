“Otra obra maestra a la colección”: fans de Taylor Swift llenan de memes las redes tras esperado lanzamiento de “Midnights”

¡La espera terminó para los swifties! El pasado 28 de agosto, fue la misma Taylor Swift quien anunció la fecha de estreno de su nuevo álbum: “Midnights”. Y la madrugada de este viernes 21 de octubre se concretó y sus fanáticos se volvieron locos en redes sociales.

La cantante, ya tiene acostumbrados a sus seguidores y seguidoras a las sorpresas y el misterio, pero aun así, nadie esperaba que este nuevo trabajo discográfico viera en dos partes.

Un lanzamiento lleno de sorpresas

Y es que la intérprete de “Love story” sorprendió a todo el mundo no solo estrenando “Midnights”, sino que una versión titulada “Midnights (3am Edition)”, en donde se incluyen un total de 20 canciones, en comparación a las 13 anunciadas para la versión original.

Pero no solo este imprevisto lanzamiento generó emoción en los y las swifties, ya que si bien se conocía que este nuevo trabajo discográfico de Taylor Swift contaba con una colaboración con Lana del Rey (“Snow On The Beach”), esta nueva canción no convenció a todos los fanáticos, puesto que algunos alegan una muy corta la incorporación de la artista.

Aun con todo lo anterior, las sorpresas no pararon, ya que con el este lanzamiento de este nuevo álbum, vino emparejado con el estreno del videoclip de “Anti-Hero”.

Aun así, las y los seguidores de la 14 veces ganadora del Grammy llenaron las redes sociales de memes y mensajes de emoción por el lanzamiento del décimo álbum de estudio de la estadounidense desde “Evermore” (2021).

Revisa aquí los mejores memes que dejó el estreno de “Midnights” de Taylor Swift:

representación gráfica de lo que me hizo sentir escuchar Lavender Haze por primera vez pic.twitter.com/noLrqjoWQP — briᴴ MIDNIGHTS (@nothingnewb) October 21, 2022

Esperando las traducciones para saber que a que trauma colocarle una nueva canción #MidnightsTaylorSwift #Midnights pic.twitter.com/7fmddneT9u — Cands28 || 🎃🕷🎃 (@CandsMa) October 21, 2022

Acabo de terminar Midnights y la experiencia de escuchar un álbum de Taylor Swift por primera vez sigue siendo inexplicable pero se siente más o menos así: #MidnightsTaylorSwift pic.twitter.com/3drIgDFvcg — frank🧣 (@ferdynandswift) October 21, 2022

Ahora no bebé, mamá está colapsando por el estreno de #MidnightsTaylorSwift pic.twitter.com/trh50E3hN5 — Julian; Midnights Era 🕰️ (@iLTSW13) October 21, 2022

Yo esperando ls parte en la que lana canta en snow on the beach y solo se le escucha decir ahhhhh ahhh por allá en el fondo 😭😭😭 #Midnights #MidnightsTaylorSwift pic.twitter.com/ZWzeQqH5zH — Sebitas (@tobogan__) October 21, 2022

NI SIQUIERA HE PODIDO PROCESAR Y ANALIZAR LAS 13 CANCIONES DE MIDNIGHTS Y A TAYLOR SE LE OCURRE SACAR 7 MÁS EN UNA 3 AM EDITION ME MUERO LES DIGO #TSmidnighTS #MidnightsTaylorSwift pic.twitter.com/QPqhEhlqVR — maria (@lifeintfolklore) October 21, 2022

Todos los swifties colapsando porque Taylor Swift nos acaba de dar 7 canciones más para Midnights 😍❤️😍 #MidnightsTaylorSwift #TSmidnightTS pic.twitter.com/Hc68m46itg — Espino (Taylor's Version) 🤠⛺️ (@CarlosBritay) October 21, 2022

la depresión y la ansiedad viendo cual me va matar primero:#MidnightsTaylorSwiftpic.twitter.com/a6qlq1s0o1 — viviᴴ || midnights era 🌙🕛 (@PAR1S28) October 21, 2022

Taylor Swift mis dieces, OTRA OBRA MAESTRA PARA LA COLECCIÓN#Midnights pic.twitter.com/zuIKS2efZK — Anuar ❦︎ Shut down (@Anuar_Pinky) October 21, 2022

POV: estas escuchando Midnights de Taylor Swift por primera vez #MidnightsTaylorSwift #TSmidnighTS pic.twitter.com/ejmGSdd1hA — mafer MIDNIGHTS DAY (@swiftsavre_) October 21, 2022

taylor swift hizo midnights 3am edition para todas las niñas bonitas q tenemos insomnio a esa hora y q nos la pasamos cuestionando nuestra existencia pic.twitter.com/3Q8zxYRjwO — la menos fav:) de dios (@favalosss) October 21, 2022